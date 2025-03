Gir de 180 graus al vestidor del Reial Madrid amb Vinicius pel seu comportament

per Xavi Martín

El Real Madrid travessa un moment de tensió interna que podria afectar el seu rendiment en la recta final de la temporada. Les recents actuacions i comportaments d'un dels seus jugadors clau han generat malestar al vestidor, posant en dubte la cohesió de l'equip.

Després d'una sèrie de partits exigents, incloent-hi una èpica classificació als quarts de final de la Champions League que va portar al límit físic la plantilla, el Real Madrid s'enfronta a desafiaments tant dins com fora del camp. El desgast acumulat ha estat evident en jugadors com Mbappé o Valverde, que han experimentat dolors físics en els últims encontres.

En aquest context, la gestió del vestidor es torna crucial. Tot i que els resultats i el joc acompanyen, les coses no són tan fàcils. Algunes informacions apunten que les actituds de Vinicius Junior estan generant friccions entre els seus companys. El seu comportament desafiant cap a rivals, àrbitres i fins i tot membres del propi equip ha estat motiu de preocupació.

Mbappé es posiciona com a estrella de l'equip

Malgrat les tensions internes, el rendiment esportiu del Real Madrid es manté sòlid. En el seu últim enfrontament de lliga, l'equip va aconseguir una victòria crucial davant el Villarreal per 1-2, amb un doblet de Kylian Mbappé que va remuntar el gol inicial de Juan Foyth. Aquest triomf permet al conjunt blanc sumar 60 punts, situant-se dos per sobre del FC Barcelona, encara que amb dos partits més disputats.

No obstant això, la victòria no va estar exempta de dificultats. Arda Güler va cometre errors que gairebé li costen car a l'equip, provocant l'enfadament de Mbappé i altres companys. Aquestes situacions subratllen la importància de mantenir la concentració i la unitat al vestidor per afrontar els desafiaments futurs.

Vinicius, cada cop més desubicat

Vinicius Junior ha estat una peça fonamental en l'esquema ofensiu del Real Madrid, aportant velocitat i desequilibri per la banda esquerra. No obstant això, el seu estil de joc, caracteritzat pel regat i la provocació, ha generat crítiques tant dins com fora del club. Alguns analistes assenyalen que el seu comportament al camp, incloent-hi celebracions i gestos cap a rivals i aficionats, ha contribuït a un ambient tens en els partits.

A més, la relació entre Vinicius i Mbappé ha estat objecte d'anàlisi. Jorge Valdano ha destacat la falta de connexió entre ambdós jugadors, atribuint-la a les seves característiques tècniques i estils de joc. Aquesta falta d'entesa podria afectar la fluïdesa ofensiva de l'equip en moments clau.

A Florentino no li tremolarà el pols

La gestió d'egos i personalitats en un vestidor d'elit és un desafiament constant. El Real Madrid, amb la seva història i exigències, no és aliè a aquestes situacions. La clau estarà a trobar un equilibri que permeti a jugadors com Vinicius expressar el seu talent sense que això afecti l'harmonia del grup.

La comunicació i el lideratge, tant del cos tècnic com dels jugadors més veterans, seran fonamentals per reconduir la situació i mantenir l'equip enfocat en els seus objectius. Una cosa està clara: Florentino Pérez no té paciència amb qui li fa un pols. Ho va demostrar amb Sergio Ramos i podria tornar a fer-ho amb Vini.