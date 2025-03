Ni Alejandro Balde ni Gerard Martín, el futur lateral esquerre té un altre nom

La temporada del filial del Barça està sent nefasta. L'equip no guanya des del 13 de desembre i és penúltim de la Primera Federació amb un partit més. De fet, ahir, va sumar un punt contra el filial de l'Athletic, tot i jugar més d'una hora amb un jugador més. Ara bé, també hi ha bones notícies.

Estem parlant de Jofre Torrents. És un lateral esquerre de 18 anys. El de Reus es va trencar els creuats el setembre del 2023, quan jugava amb la Selecció espanyola, i, de fet, no va poder disputar ni un sol minut la temporada passada. El seu redebut es va produir a principis de setembre de l'any passat en un partit contra el Badalona corresponent a la divisió d'honor juvenil.

| XCatalunya, Canva

A poc a poc, Jofre es va anar instal·lant en els onzes de Juliano Belletti, fins a convertir-se en un pilar fonamental per a l'entrenador. El lateral, que va arribar a La Masia com a aleví procedent del Reus, destaca per ser un lateral ràpid, amb arribada, per tenir un gran canvi de ritme, per ser poderós físicament, intens sense la pilota i pel seu bon tracte de pilota. És a dir, és un lateral molt complet, amb bons registres tant en pilota com sense aquesta.

Una de les seves actuacions més recordades va ser contra el Bayern a la Youth League, en què va ser un autèntic punyal per la banda esquerra. Si tenim en compte només la lligueta de la Youth League, està dins del percentil 99 en regats completats amb èxit, precisió en la passada.

Greus lesions

Al gener, es va lesionar muscularment i no ha pogut tornar fins al març. Ho va fer debutant amb el Barça Athletic. Va entrar en els últims 11 minuts del duel contra el Tarazona. Ahir, va entrar al descans contra l'Athletic. Des de la directiva blaugrana han disposat moltes expectatives en ell i creuen que té el nivell i el potencial per acabar esdevenint jugador del primer equip del Barça.

De fet, no es descarta que vagi convocat amb el primer equip abans que finalitzi la vigent temporada. Precisament, en aquesta aturada de seleccions, el català ja ha entrenat amb el primer equip. Segons informa el diari Sport, en la planificació del Barça ja entrava en els plans que el jugador comencés la temporada amb el juvenil A i l'acabés amb el filial.