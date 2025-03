Atac surrealista de Van der Vaart contra Lamine Yamal

En una temporada molt il·lusionant per al Barça, les polèmiques no deixen de sorgir, especialment al voltant d'algunes de les seves figures joves més prometedores. Aquesta vegada, el focus d'atenció es troba en un dels talents que ha sorgit a La Masia durant els últims anys, i un exjugador reconegut per les seves declaracions punyents. Les crítiques inesperades van arribar just després de l'enfrontament de la UEFA Nations League entre Espanya i Països Baixos.

La temporada que el reafirma

Lamine Yamal, el jove extrem dret del FC Barcelona, viu una temporada important per consolidar el seu nom en el panorama futbolístic europeu. Amb 17 anys, s'ha convertit en una peça clau per a l'equip català, amb un valor de mercat estimat en 180 milions d'euros. Yamal porta ja diverses temporades demostrant les seves qualitats en diferents competicions, destacant especialment a La Lliga i a la Champions League.

En la present campanya 2024/2025, Yamal acumula ja 38 partits jugats amb el Barça, aconseguint marcar 6 gols i repartir 11 assistències en Lliga. Nombres notables per a un futbolista tan jove i en una posició altament competitiva. A més, destaca per la seva rapidesa, creativitat en el regat i capacitat per generar oportunitats clares de gol.

Van der Vaart desferma la polèmica

Després del recent encontre entre Països Baixos i Espanya, Rafael van der Vaart, exjugador conegut pel seu pas per clubs com el Madrid, va sorprendre amb crítiques cap al jove extrem. En declaracions públiques, l'exfutbolista va afirmar que Yamal semblava desmotivat i va mostrar un comportament superficial durant l'encontre.

"Semblava que a Yamal no li va asseure bé enfrontar-se a Hato. Són coses en què em fixo: pantalons una mica baixats, no esforçar-se gaire, gestos superficials…" va expressar l'exfutbolista neerlandès. Unes paraules sorprenents, tenint en compte la joventut i el potencial demostrat pel futbolista espanyol.

Van der Vaart no es va aturar aquí i va afegir que Yamal hauria de valorar cada minut que juga amb Espanya, especialment donada les oportunitats que se li estan brindant. Aquestes crítiques, amb un to marcadament personal, han generat reaccions a les xarxes socials i en l'entorn del Barça. Que les consideren desproporcionades i injustes cap a un jugador que tot just comença a forjar la seva carrera professional.

Uns números de 'crack'

Analitzant el rendiment del futbolista durant aquesta temporada, les crítiques de l'exjugador neerlandès contrasten enormement amb les xifres del jugador blaugrana. Lamine, malgrat haver patit una lleu lesió de turmell a finals de novembre a Champions davant el Brest, ha tingut un rendiment destacable. Sent titular en encontres clau i aportant desequilibri a l'atac blaugrana.

A Champions League aquesta temporada, suma ja 3 gols i 3 assistències en només 9 partits, sent peça fonamental perquè el Barcelona es mantingui competitiu en l'elit europea. En competicions nacionals, el jugador ha disputat 24 partits a Lliga i ha estat present en les fases importants de la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya. Consolidant així la seva influència en l'esquema tàctic d'Hansi Flick.