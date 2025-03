Objectiu Ronald Araujo: Un equip de la Premier League el vol treure del Barça

El futur de Ronald Araujo torna a estar en l'aire. El central uruguaià del FC Barcelona, un dels pilars defensius de l'equip, està sent seguit molt de prop per diversos gegants europeus. I no és per menys: el seu rendiment aquesta temporada està deixant clar que és un jugador molt fiable quan la salut li ho permet.

Temporada marcada per les lesions

Araujo ha disputat 10 partits en aquesta temporada 2024/2025, sumant un total de 785 minuts entre totes les competicions. A LaLiga ha jugat 5 encontres, sent titular en tots i acumulant 237 minuts;i a la Champions League, la seva participació ha estat més intermitent. Només ha jugat 4 partits, amb 332 minuts totals, a causa d'una lesió al múscul que el va apartar dels primers cinc partits de la fase de grups.

Malgrat les molèsties físiques, quan ha estat disponible, ha rendit a un nivell altíssim. També ha sumat minuts a la Copa del Rei (154’) i a la Supercopa d'Espanya (62’). La seva polivalència també ha estat clau:encara que és defensa central natural, ha disputat dos partits com a lateral dret.

Els números poden semblar molt baixos per a un jugador del seu nivell, però cal recordar que ha tingut una recuperació progressiva després de la seva greu lesió. I tot i així, la seva presència ha estat determinant en els partits clau del Barça, com en el partit d'anada de vuitens de final de Champions League davant el Benfica.

| FCB

Un nou pretendent apareix a l'horitzó

Encara que Araujo no contempla una sortida immediata del club, la temporada encara té moltes pàgines per escriure's. Segons informa el periodista Adrián Sánchez i la premsa britànica, el Liverpool estaria disposat a pagar la clàusula del defensor si la seva actual estrella, Virgil Van Dijk, decideix no renovar.

El conjunt anglès veu en Araujo el relleu ideal del neerlandès. Tots dos comparteixen característiques físiques similars: potència, velocitat, domini aeri i lideratge. Si Van Dijk abandona Anfield, l'uruguaià seria el número u a la llista de recanvis.

El Liverpool acecha la clàusula de rescissió

La clàusula de rescissió de Ronald Araujo és de 65 milions d'euros durant els primers dies del mercat de fitxatges. Si el Liverpool arriba a un acord personal amb el jugador, el Barça no podria impedir la seva marxa.

El club anglès ja ha comunicat el seu interès i està atent a qualsevol moviment. Saben que la continuïtat de Van Dijk és complicada, i volen tancar com més aviat millor el futur de la seva defensa.

| FCB

Araujo, per la seva banda, es manté centrat en el Barça. El central té contracte fins al 2026 i el seu compromís és total, però també és conscient que el seu valor al mercat és alt.

I si la temporada no acaba amb títols, podria replantejar-se la seva continuïtat: encara que per ara, tot depèn de com acabi el curs. Però els gegants d'Europa ja es mouen. I Ronald Araujo, amb només 25 anys, està en el punt de mira.