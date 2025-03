Tomás Roncero, eufòric amb la victòria del Real Madrid Femení, enxampat a Twitter

El Barça femení no té rival. Les jugadores blaugranes acumulen Lligues, Copes de la Reina i Champions i pocs equips a Europa són capaços de fer-los ombra. A Espanya cap. L'etern rival de l'esport masculí, el Real Madrid, no ha aconseguit trencar l'hegemonia blaugrana i tot apunta que no ho aconseguirà.

La victòria d'aquest cap de setmana és un miratge. Les blanques van guanyar amb polèmica. L'àrbitra del partit va decretar un fora de joc inexistent al Barça a la recta final del partit. El gol hauria canviat el resultat. El VAR no va entrar a valorar la jugada, perquè no existeix. Les blanques van marcar els seus gols a la recta final del partit i es van emportar els tres punts. Caroline Weir va anotar els gols de la victòria visitant als minuts 87 i 96.

| XCatalunya, Canva

Reaccions blanques

El periodista Tomás Roncero ha aprofitat la derrota blaugrana per destacar la victòria blanca. Ho ha publicat a Twitter i aviat ha rebut el seu merescut. "Vamos Vikingas", diu el periodista col·laborador del diari As i El Chiringuito

Els usuaris de la xarxa social X no han trigat a respondre-li. Li recorden que no es va pronunciar quan el Barça va golejar al Real Madrid en ocasions molt recents. "Vaja on eres fa poc en les 2 últimes golejades? no interessava no?", "Un altre triplet per al Barça, apuntat queda", "Robant com sempre...". Es van poder llegir aquests comentaris i molts altres.

FC Barcelona femení

Títols Nacionals

Lliga Femenina (Primera Divisió): 9 títols (2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24). ​

| Canva, Real Madrid

Copa de la Reina: 10 títols (1993-94, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2023-24). ​

Supercopa d'Espanya: 5 títols (2020, 2022, 2023, 2024, 2025). ​

Títols Internacionals

Lliga de Campions de la UEFA: 3 títols (2020-21, 2022-23, 2023-24). ​

Altres Títols

Copa Catalunya: 10 títols (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). ​

Copa Generalitat: 1 títol (1985). ​

En la temporada 2023-24, el FC Barcelona Femení va aconseguir una fita històrica en conquerir el quàdruple, guanyant la Lliga, la Copa de la Reina, la Supercopa d'Espanya i la Lliga de Campions de la UEFA. ​

Aquest impressionant palmarès reflecteix el domini i l'excel·lència de l'equip en el futbol femení al llarg dels anys