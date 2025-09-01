Moviment sorpresa al Betis: Sacrifiquen un jugador important, arriben 2 fitxatges

L'última jornada de mercat ha sacsejat Heliòpolis amb un moviment inesperat. Mentre l'afició celebrava l'arribada imminent i definitiva d'Antony, la direcció esportiva activava un gir de guió amb una sortida inesperada i dos fitxatges en marxa. La decisió, dolorosa però necessària per quadrar comptes, afecta una de les peces més utilitzades per Manuel Pellegrini.
Sergi Altimira havia estat protagonista en l'esquema de Pellegrini durant la temporada passada i en l'inici de l'actual. El seu rendiment sòlid en el doble pivot convencia el tècnic xilè, que confiava en ell com a relleu natural de Guido Rodríguez. Tanmateix, els interessos de la Premier League han precipitat un possible traspàs que permet al Betis reordenar les seves prioritats. La plusvàlua resultant, després de pagar amb prou feines dos milions per la seva clàusula el 2023, resulta massa sucosa en aquest context econòmic.
D'aquesta manera, tal com ha informat el Diario de Sevilla, la marxa del migcampista català, ex del Sabadell, a la Premier és una possibilitat en aquest Deadline Day. I això permetria al Real Betis fer un parell de moviments més que fins ara ni tan sols es plantejaven, tot i que es consideren necessaris.
Guido Rodríguez, el recanvi natural que torna a escena
Amb Altimira rumb a Anglaterra, el retorn de Guido Rodríguez pren força. L'argentí busca desvincular-se del West Ham, on no compta per a Graham Potter. A Sevilla veuen possible la seva incorporació fins i tot més enllà del tancament oficial, ja que arribaria lliure. Per a Pellegrini suposaria recuperar un líder defensiu i un especialista en la recuperació de pilota, clau en el seu esquema de doble pivot.
Davanter en camí, incògnita fins al final
L'altre moviment desbloquejat per la venda d'Altimira és a l'atac. El Betis ha estat tot l'estiu buscant un davanter que aporti gol i profunditat, però ni Bakambu ni Chimy Ávila han trobat sortida. Això complicava l'arribada d'un altre ariet, fins avui. L'operació obre marge salarial per a un fitxatge que roman en secret. S'han escoltat ofertes per Umar Sadiq, tot i que el València també insisteix pel nigerià.
Antony, la cirera per a l'atac verd-i-blanc
El retorn d'Antony des del Manchester United és l'operació més mediàtica de l'estiu a Heliòpolis. El brasiler va deixar nou gols i cinc assistències en 26 partits durant la seva cessió. La seva velocitat i desequilibri van ser decisius a la Conference League, competició en què va portar l'equip fins a la final. Ara arriba en propietat per 22 milions més variables, amb el United guardant un 50% d'una futura venda.
El tècnic xilè perd un efectiu important a la medul·lar, però guanya opcions en posicions clau. Guido Rodríguez reforçaria l'estabilitat defensiva, com ja va fer en el seu primer període com a verd-i-blanc. Amb Antony, l'atac verd-i-blanc es potencia amb un perfil que ja coneix a la perfecció l'exigència de LaLiga.
Jornada frenètica a Heliòpolis
El Betis afronta les últimes hores del mercat amb la plantilla en plena remodelació. La marxa d'Altimira no estava en els plans inicials, però ha permès al club activar operacions de pes. Amb Guido Rodríguez i un davanter a l'horitzó immediat, Pellegrini podria donar per tancada una plantilla competitiva per lluitar a LaLiga i a Europa.