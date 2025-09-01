Bones notícies per a Bordalás: arriba un altre central rocós per al Getafe

El Coliseum encareix el tancament del mercat amb el focus posat en la rereguarda. La proposta de Bordalás exigeix agressivitat sense pilota, domini aeri i concentració en àrees decisives. El club ha mogut peces per sostenir aquest pla tàctic durant una temporada llarga i exigent.
La direcció esportiva, amb Toni Muñoz al capdavant, feia dies que rastrejava perfils físics i competitius. L'objectiu implicava incorporar un central que conegués entorns d'alta tensió i resolgués centrades laterals, la principal munició rival davant un bloc mitjà-baix. Les converses s'han accelerat en les últimes hores.
Des d'Itàlia i entorns del jugador s'ha apuntat a una operació ràpida, amb format de cessió i opció de compra. L'acord es gesta amb un futbolista de gran envergadura procedent de la Serie A, l'estil del qual encaixa amb la identitat blauona. Fonts coincidents han situat el traspàs en fase avançada aquest matí.
Reforç per al pla de joc de Bordalás el setembre de 2025
L'escollit és Saba Sazonov, defensor de 23 anys, internacional georgià, propietat del Torino. Fa 1,94 metres i manté contracte fins al juny de 2026, paràmetres d'acord amb el prototip que buscava el Getafe. L'operació arriba en el tram final del mercat d'estiu.
Fonts italianes descriuen la fórmula com un préstec amb opció de compra, alineada amb la política de risc controlat del club. L'acord es filtra des de l'ecosistema de Gianluca Di Marzio i perfils especialitzats en futbol georgià, que donen per fet l'aterratge del defensa al Coliseum.
Saba Sazonov: dades clau i estat físic
El central arriba després d'un curs condicionat per una ruptura del lligament encreuat anterior patida el setembre de 2024. Va ser intervingut setmanes després i va completar una rehabilitació llarga abans de tornar a competir.
En aquesta pretemporada, el Torino el va gestionar amb prudència després d'un posterior problema menor de menisc, sense relació directa amb la cirurgia de l'encreuat. La seqüència obliga a planificar una integració progressiva en la càrrega de treball i els minuts. El cos mèdic blauó prioritzarà controls funcionals i readaptació esglaonada.
Des del punt de vista futbolístic, Sazonov destaca per la seva lectura de l'àrea, l'envergadura en duels i l'agressivitat atacant pilota dividida. En sortida, ofereix primer pas ferm i desplaçament mitjà per activar carrils exteriors. La seva talla reforça defenses laterals i situacions de pilota aturada, factor clau en el model de Bordalás.
Calendari immediat i competència a la rereguarda blauona
El moviment s'afegeix a una planificació on el Getafe ha activat peces en diversos fronts. Mario Martín va arribar cedit per equilibrar les alçades del mig del camp i el club va signar Abqar per sumar experiència a la línia defensiva. La competència interna creixerà i el repartiment de minuts serà més meritocràtic.
A curt termini, el repte implica inscriure el jugador i ajustar automatismes amb els centrals disponibles. El full de ruta contempla donar-li entrada com a tercer home en línia de tres situacional, o com a titular en bloc mitjà amb vigilàncies agressives. Si l'adaptació respon i el físic acompanya, el Getafe guanyarà centímetres, contundència i profunditat de plantilla.
La projecció competitiva és clara: un fitxatge de cost controlat, sostre alt i marge de revalorització. Bordalás obté eines per blindar l'àrea pròpia i alliberar metres a l'equip en transicions.