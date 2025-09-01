Movimiento sorpresa en el Betis: Sacrificado un jugador importante, llegan 2 fichajes

La última jornada de mercado ha sacudido Heliópolis con un movimiento inesperado. Mientras la afición celebraba la inminente llegada definitiva de Antony, la dirección deportiva activaba un giro de guion con una salida inesperada y dos fichajes en marcha. La decisión, dolorosa pero necesaria para cuadrar cuentas, afecta a una de las piezas más utilizadas por Manuel Pellegrini.

Sergi Altimira había sido protagonista en el esquema de Pellegrini durante la pasada temporada y en el arranque de la actual. Su rendimiento sólido en el doble pivote convencía al técnico chileno, que confiaba en él como relevo natural de Guido Rodríguez. Sin embargo, los intereses de la Premier League han precipitado un posible traspaso que permite al Betis reordenar sus prioridades. La plusvalía resultante, tras pagar apenas dos millones por su cláusula en 2023, resulta demasiado jugosa en este contexto económico.

De esta forma, tal y como ha informado el Diario de Sevilla, la marcha del centrocampista catalán, ex del Sabadell, a la Premier es una posiblidad en este Deadline Day. Y esto pemitiría al Real Betis realizar un par de movimientos más que hasta ahora ni siquiera se planteaban pese a que se antojan necesarios.

| Twitter

Guido Rodríguez, el recambio natural que vuelve a escena

Con Altimira rumbo a Inglaterra, el regreso de Guido Rodríguez cobra fuerza. El argentino busca desvincularse del West Ham, donde no cuenta para Graham Potter. En Sevilla ven posible su incorporación incluso más allá del cierre oficial, ya que llegaría libre. Para Pellegrini supondría recuperar un líder defensivo y un especialista en la recuperación de balón, clave en su esquema de doble pivote.

Delantero en camino, incógnita hasta el final

El otro movimiento desbloqueado por la venta de Altimira está en el ataque. El Betis lleva todo el verano buscando un delantero que aporte gol y profundidad, pero ni Bakambu ni Chimy Ávila han encontrado salida. Esto complicaba la llegada de otro ariete, hasta hoy. La operación abre margen salarial para un fichaje que permanece en secreto. Se han escuchado ofrecimientos por Umar Sadiq, aunque el Valencia insiste también por el nigeriano.

Antony, la guinda para el ataque verdiblanco

El regreso de Antony desde el Manchester United es la operación más mediática del verano en Heliópolis. El brasileño dejó nueve goles y cinco asistencias en 26 partidos durante su cesión. Su velocidad y desborde resultaron decisivos en Conference League, competición en la que llevó al equipo hasta la final. Ahora llega en propiedad por 22 millones más variables, con el United guardando un 50% de una futura venta.

El técnico chileno pierde un efectivo importante en la medular, pero gana opciones en puestos clave. Guido Rodríguez reforzaría la estabilidad defensiva, como ya hizo en su primer periplo como verdiblanco. Con Antony, el ataque verdiblanco se potencia con un perfil que ya conoce a la perfección la exigencia de LaLiga.

Jornada frenética en Heliópolis

El Betis encara las últimas horas del mercado con la plantilla en plena remodelación. La marcha de Altimira no estaba en los planes iniciales, pero ha permitido al club activar operaciones de calado. Con Guido Rodríguez y un delantero en el horizonte inmediato, Pellegrini podría dar por cerrada una plantilla competitiva para luchar en LaLiga y en Europa.