Moviment amb Óscar Gilsanz al Deportivo de la Corunya

El Deportivo de la Corunya afronta un moment decisiu en la temporada, després de diverses setmanes d'incertesa sobre el seu rumb i rendiment a LaLiga Hypermotion. La recent decisió sobre qui dirigirà l'equip gallec podria marcar un punt d'inflexió per assolir els anhelats llocs de playoff d'ascens.

Després de la destitució d'Imanol Idiakez, el Deportivo de la Corunya va estar immers en una cerca intensa i acurada per trobar el tècnic ideal que pogués revertir la irregular dinàmica que els va allunyar temporalment de la part alta de la classificació. Finalment, la direcció esportiva del club va apostar decididament per Òscar Gilsanz, un entrenador amb ADN blanquiblau, que coneix profundament les entranyes de l'equip per la seva trajectòria prèvia en les categories inferiors.

Gilsanz, que inicialment té contracte fins al 30 de juny, ha aterrat a la banqueta de Riazor amb una missió molt clara: portar el Deportivo a lluitar seriosament per tornar a la Primera Divisió. Des de la seva arribada, l'equip ha experimentat una notable millora en joc i resultats, enllaçant una ratxa de set partits sense conèixer la derrota, cosa que ha tornat a generar il·lusió en l'afició corunyesa.

Actualment, el Deportivo de la Corunya ocupa la zona mitjana-alta de la taula amb 48 punts, quedant a tan sols sis unitats del playoff d'ascens marcat pel Huesca d'Antonio Hidalgo. Així estaven les coses abans del començament de la present data. Aquesta situació, molt diferent de la viscuda setmanes enrere, demostra la notable reacció de l'equip després de l'arribada de Gilsanz.

A més, el conjunt gallec ha aconseguit recuperar solidesa defensiva i equilibri en atac, aspectes que s'havien ressentit durant gran part de la temporada. Destaca especialment l'aportació de Diego Villares, qui ha estat reconegut com el jugador més destacat del mes i que ha ressaltat públicament l'excel·lent treball que el nou entrenador està duent a terme al vestidor.

"El treball d'Òscar és innegable, ho veiem setmana rere setmana. Som un equip reconeixible que competeix cada jornada", va assegurar Villares recentment, deixant clar el compromís total del vestidor amb el projecte que ara lidera Gilsanz.

L'impacte d'Òscar Gilsanz i el seu futur al club

Gilsanz no amaga les seves intencions de continuïtat. En diverses compareixences davant els mitjans, ha manifestat obertament el seu desig de seguir liderant el Deportivo la pròxima temporada, sempre destacant la importància de "posar en valor els futbolistes i el treball que han fet i estan fent". Segons ell, ara mateix l'únic important és "accelerar", mantenir la intensitat i ambició, "perquè el club té un objectiu clar, que és tornar a Primera Divisió".

Aquesta postura del tècnic, clara i contundent, està sent recolzada pels resultats obtinguts al camp, però també per l'ambient de tranquil·litat i optimisme que ha generat a Riazor. El rendiment recent, combinat amb una millora tàctica visible en cada partit, posa a Gilsanz com un seriós candidat per dirigir l'equip més enllà del final d'aquesta campanya.

El pròxim desafiament del Deportivo és una complicada visita al Mirandés, equip que sempre suposa un escull important per a qualsevol rival a LaLiga Hypermotion. Els corunyesos són conscients que mantenir la ratxa positiva serà clau per seguir escalant posicions i acostar-se definitivament a la lluita per l'ascens.