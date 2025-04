L'intent de Pep Guardiola per treure Marc-André ter Stegen del Barça

Els fitxatges en el futbol són autèntiques partides d'escacs, on les figures més valuoses del tauler poden canviar de colors inesperadament. De vegades, aquests moviments són frustrats, deixant històries fascinants i alternatives que mai van arribar a concretar-se.

Marc-André Ter Stegen està a prop de tornar després d'una llarga lesió que l'ha mantingut de moment sis mesos lluny dels terrenys de joc. Al setembre de l'any passat, el porter alemany va patir una greu ruptura completa del tendó rotulià al seu genoll dret. Després d'un intens procés de recuperació, el germànic s'ha reincorporat recentment als entrenaments grupals del FC Barcelona i podria reaparèixer en aquest tram decisiu de la temporada.

| FCB

Guardiola va intentar endur-se'l al Manchester City

En una recent entrevista concedida al podcast alemany Phrasenmäher, el porter va revelar detalls poc coneguts sobre el seu passat. El 2016, Pep Guardiola, qui havia acabat la seva etapa al Bayern de Munic, es preparava per iniciar la seva trajectòria al Manchester City. En aquell moment, Ter Stegen no era el titular habitual a La Lliga amb el Barça, ja que Claudio Bravo tenia prioritat en el campionat nacional, mentre que l'alemany només disputava partits de Copa i competicions europees.

Insatisfet amb aquesta situació, Ter Stegen va escoltar atentament la proposta de l'entrenador català, qui va viatjar expressament a Barcelona per reunir-se personalment amb ell. Segons va revelar el porter, Guardiola va explicar clarament el seu projecte i va manifestar el seu desig explícit de comptar amb ell com el porter titular del Manchester City.

"Pep va volar a Barcelona i ens vam reunir a casa d'un amic. Em va explicar les seves idees i em va dir que fitxaria pel City aquell estiu, i que li encantaria tenir-me. Pep es va esforçar molt", va explicar el porter alemany.

| F.C. Barcelona

La negativa de Luis Enrique

Convençut inicialment per la proposta, Ter Stegen va demanar a l'aleshores tècnic blaugrana, Luis Enrique, que li permetés marxar a l'equip anglès. La resposta de l'entrenador asturià va ser contundent i definitiva: "No et deixaré marxar!", va recordar Ter Stegen. Luis Enrique va deixar clar que considerava l'alemany peça fonamental del futur culer i va recomanar al club que no cedís davant cap oferta.

Encara que frustrat per la negativa inicial, Ter Stegen finalment va acceptar quedar-se al Barça, convertint-se poc després en l'indiscutible número u després de la sortida de Claudio Bravo precisament al Manchester City. "Al principi va ser estrany, però al final estic molt content perquè realment no volia marxar-me i em vaig convertir en el número u", va comentar el porter alemany, reconeixent que, encara que paradoxal, aquell moviment va beneficiar la seva carrera a Barcelona.

La seva relació especial amb Leo Messi

Durant l'entrevista, Ter Stegen també va parlar sobre la seva relació amb Leo Messi, descrivint moments tensos, encara que sempre des del respecte mutu. "Leo és probablement l'únic jugador que, si vol disparar-te a la cara, pot fer-ho. He experimentat això diverses vegades", va confessar amb humor el porter alemany, ressaltant l'extraordinària qualitat de l'argentí. Segons Ter Stegen, Messi liderava amb poques paraules, però molta presència i autoritat, característiques fonamentals en un capità exemplar.