No li va anar bé en la seva primera etapa al València, però ara vol tornar.

La pedrera del Valencia CF sempre ha destacat per la seva capacitat per formar grans talents del futbol espanyol, encara que no tots aconsegueixen consolidar-se en el primer equip. Alguns futbolistes, considerats en el seu moment grans promeses, veuen com la seva carrera pren un altre rumb i acaben lluny de Mestalla, sovint amb el desig intacte de tornar algun dia al club que els va veure créixer.

Aquest és el cas de Fran Villalba, mitjapunta valencià de 26 anys, qui va ser considerat durant molt de temps una de les joies més prometedores de l'acadèmia valencianista. No obstant això, mai va arribar a complir del tot amb les expectatives generades al voltant de la seva figura. Format a Paterna des de molt jove, Villalba va debutar amb el primer equip del Valencia el 2015, generant gran il·lusió pel seu estil de joc tècnic i ofensiu, però després de diversos anys sense consolidar-se va sortir definitivament del club el 2019.

Actualment, Villalba es troba al Santos Laguna de Mèxic, on va arribar procedent de l'Sporting de Gijón al juliol de 2024. Encara que el seu rendiment ha estat discret a la Lliga MX, amb un gol i tres assistències en els 21 partits disputats entre els tornejos Apertura i Clausura, continua somiant amb una segona oportunitat al Valencia CF.

Les declaracions que alimenten el retorn

Fran Villalba no amaga el seu anhel de tornar a Mestalla i ha deixat molt clara la seva postura: "Tant de bo passi aquest tren. M'hi pujaria enfilant-me si cal. Per a mi, tornar al Valencia seria un somni. Estic bé aquí, però si arribés alguna opció, no ho dubtaria i parlaria amb qui fes falta", va expressar recentment en una entrevista, destacant els seus profunds llaços emocionals amb el club.

El jugador va emfatitzar també la seva identitat valencianista i la seva herència familiar: "Soc valencià, valencianista, tinc sentiment pel club, com el meu pare. No rebutjaria el Valencia mai". Paraules que reflecteixen clarament el seu desig sincer de tornar al club che.

Malgrat aquestes declaracions, la possibilitat que Villalba torni al Valencia no sembla senzilla. El club dirigit per Rubén Baraja està enfocat en un altre perfil de jugador, buscant futbolistes consolidats com Umar Sadiq o Enzo Barrenechea, i donant molt protagonisme als joves talents sorgits recentment de la pedrera, una política influenciada per la complicada situació econòmica que travessa l'entitat.

Villalba té contracte vigent amb Santos Laguna fins al juny de 2027, cosa que suposa un obstacle addicional. Encara que el Valencia aposta per talents locals a causa de restriccions econòmiques, el perfil actual de Villalba i la seva etapa a Mèxic podrien allunyar-lo del radar valencianista immediat.

En l'entrevista, Villalba va aprofitar per recordar a aquells que el van influenciar en els seus primers anys a Mestalla, destacant especialment a David Silva: "El meu ídol sempre va ser David Silva, sens dubte. Em va marcar molt quan va estar al Valencia. M'encantava". També va recordar amb afecte a diversos tècnics de la pedrera, especialment a Rubén Baraja, actual tècnic del primer equip, amb qui va dir haver après molt.

La confiança en el Valencia actual

Finalment, Villalba també va analitzar la situació actual del Valencia, mostrant optimisme i confiança que l'equip es mantindrà a Primera Divisió: "Han d'unir-se tots i treure els partits amb el cor. El Valencia té un equip molt jove, que potser això els pugui debilitar una mica, però estic segur que els xavals trauran la situació endavant. Ni per la meva ment ni per la de cap valencianista passa que l'equip descendeixi a Segona".

Amb aquestes paraules, Villalba envia un missatge clar i directe: la seva porta sempre estarà oberta per tornar al club valencianista i demostrar que mereix una segona oportunitat.