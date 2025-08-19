El Betis vol un jugador del Barça: resposta de Laporta que no agrada a Pellegrini

El Real Betis Balompié té clara la seva prioritat al mercat. La sortida de Johnny Cardoso ha obert un buit important. L'equip de Pellegrini necessita reforçar la posició de migcentre defensiu. La direcció esportiva treballa sense descans per trobar un perfil adequat.
El club verd-i-blanc maneja diverses opcions al mercat nacional i internacional. La idea és tancar aviat un fitxatge que garanteixi equilibri tàctic. No és fàcil en un estiu amb preus molt inflats. Tot i així, el Betis ha sondejat diverses alternatives interessants en les últimes setmanes.
Una trucada a Barcelona
En les últimes hores, les mirades s'han dirigit cap a la Ciutat Comtal. Allà, un migcentre jove i amb projecció ha despertat l'interès bètic. L'operació semblava possible, atès que el jugador ha perdut protagonisme recentment. Des de Sevilla han sondejat la seva situació per comprovar la viabilitat del fitxatge.
La resposta inicial va ser descoratjadora i va obrir un panorama complicat. El club andalús es va trobar amb dos obstacles molt clars. El primer, la valoració econòmica que fa el Barcelona del futbolista. El segon, la voluntat del mateix jugador de seguir al Camp Nou.
El nom del migcentre
Aquest migcentre que el Betis va sondejar és Marc Casadó. El jove futbolista, de només 21 anys, té contracte llarg. El seu vincle amb el Barcelona s'estén fins al juny de 2028. El club blaugrana el considera un actiu estratègic per al seu futur immediat.
A més, l'entitat catalana l'ha taxat en 30 milions. Una quantitat completament fora de l'abast del conjunt verd-i-blanc. El mateix Casadó tampoc està disposat a abandonar el club ara. El seu desig és esperar per comprovar quin rol tindrà amb Hansi Flick.
La situació de Casadó al Barça
El migcampista català no va jugar minuts en l'estrena de Lliga. En el triomf del Barcelona sobre el Mallorca es va quedar a la banqueta. Tot i així, confia a tenir oportunitats a mesura que avanci la temporada. Flick el coneix bé i valora la seva feina a la base blaugrana.
La directiva culer entén que podria haver-hi pretendents interessats en la seva cessió. Tanmateix, la decisió presa ha estat mantenir-lo a la plantilla. El club vol veure com es desenvolupa la seva evolució competitiva. I només en cas de necessitat es replantejaria el seu futur immediat.
El Betis segueix rastrejant alternatives
La negativa del Barcelona obliga el Betis a mirar altres destins. A l'agenda apareixen noms com Facundo Bernal, del Fluminense. També hi figura Raphael Onyedika, del Bruges, i Guido Rodríguez, actualment al West Ham. Tots ells són perfils que encaixen en el que busca Pellegrini.
El tècnic xilè ho va deixar clar a la prèvia contra l'Elx. “Necessitem un jugador que aporti el que oferien Guido i Johnny”, va assegurar. Per a Pellegrini no es tracta només de fitxar un nom. Es tracta d'encertar amb un futbolista que realment reforci la plantilla.
Un mercat que s'estreny
Queden menys de dues setmanes per al tancament del mercat. El Betis necessita accelerar els moviments per no quedar-se curt. Els verd-i-blancs saben que el seu marge econòmic és limitat. Això obliga a prioritzar operacions amb cessions o pagaments fraccionats a terminis.
El cas Casadó reflecteix bé les dificultats del club andalús. Identifica perfils interessants, però topa amb realitats econòmiques impossibles d'igualar. D'aquí que la secretaria tècnica explori opcions més assequibles en diferents lligues.
Decisió a l'horitzó
Marc Casadó seguirà al Barcelona tret de gir inesperat d'última hora. El Betis, mentrestant, continuarà pentinant el mercat amb paciència i prudència. L'objectiu és tancar un reforç fiable abans del 31 d'agost. Pellegrini espera un migcentre que doni estabilitat al centre del camp.
L'afició verd-i-blanca confia que el club compleixi la seva promesa. El Betis necessita reforçar la seva sala de màquines per competir a Europa. I tot i que Casadó era un somni llunyà, encara queden cartes per jugar.