El moviment de Mapi León a Instagram que ho podria canviar tot

L'estiu està sent mogut al FC Barcelona Femení. La secció dirigida per Marc Vivés i entrenada per Pere Romeu viu dies complicats. Les sortides han debilitat l'equip i la directiva amb prou feines ha respost. Ara, un simple gest a les xarxes socials ha disparat totes les alarmes.
Un mercat de sortides doloroses
El Barça femení només ha sumat un reforç aquest estiu: Laia Aleixandri. A canvi, han abandonat la disciplina blaugrana sis futbolistes de pes. Ingrid Engen va marxar a l'Olympique de Lyon, Ellie Roebuck a l'Aston Villa i Fridolina Rolfö al Manchester United.
A més, Bruna Vilamala va posar rumb a l'América de Mèxic, mentre que Martina Fernández va fitxar per l'Everton. Jana Fernández, per la seva banda, va recal·lar al London City Lionesses. Aquestes marxes han deixat el club amb menys profunditat i més incertesa.
El gest d'una referent
Ara, la preocupació ha augmentat amb el gest d'una jugadora històrica. Es tracta de Mapi León, defensora aragonesa i un dels pilars de l'equip. La futbolista ha canviat la seva foto de perfil a Instagram per una en què no vesteix la samarreta del Barça.
El detall, aparentment petit, ha generat especulacions immediates. Es tracta d'una simple decisió personal sense més rerefons? O és una pista d'un possible adeu? Els seguidors de l'equip no van trigar a debatre sobre les possibles interpretacions.
Una decisió amb múltiples lectures
El més probable és que el canvi sigui quelcom casual. Qualsevol usuari pot modificar la seva foto per gustos personals. Tanmateix, el moment escollit no ajuda a calmar els rumors. Amb tantes sortides recents, qualsevol gest genera suspicàcies.
A més, cal recordar que la pròpia directiva blaugrana va situar Mapi León al mercat. El Diario Sport va informar que, juntament amb Jana Fernández, Fridolina Rolfö i Salma Paralluelo, la saragossana va ser inclosa a la llista de possibles vendes.
El motiu sempre és econòmic
La raó de fons és la mateixa que ha marcat tot l'estiu. El club vol rebaixar costos salarials de manera urgent. Les retallades de Joan Laporta afecten també el futbol femení. El Barça necessita alleugerir massa salarial per quadrar els seus comptes.
En aquest context, vendre una jugadora de l'experiència de Mapi León suposaria un alleujament econòmic. Tanmateix, desprendre's d'una de les líders de la plantilla seria un cop esportiu duríssim.
Per ara, no hi ha ofertes fermes damunt la taula. Tot apunta que Mapi seguirà almenys aquesta temporada a la Ciutat Comtal. La defensora és clau a l'esquema defensiu i la seva experiència és fonamental per a un vestidor molt jove. Però en el futbol actual tot canvia molt ràpidament.
Un estiu de dubtes al Barça Femení
La veritat és que l'equip travessa una etapa d'incertesa. El projecte ha perdut estabilitat i les limitacions econòmiques pesen massa. Pere Romeu ha de recompondre la plantilla amb menys recursos dels esperats. La situació de Mapi León, encara incerta, s'ha convertit en símbol d'aquest desconcert.