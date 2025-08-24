Logo xcatalunya.cat
Entrenador amb jaqueta del Villarreal i el logotip de la Premier League sobre un fons groc
Cants de sirena des d'Anglaterra per a una estrella del Villarreal | XCatalunya
Marcelino troba el seu desitjat porter: Ex del Barça i campió de la Champions

L'entrenador asturià necessita un porter de garanties per afrontar una temporada de Champions

Joan Grimal
per Joan Grimal

El Villarreal ha convertit la seva porteria en una prioritat immediata. Tot i comptar amb dos porters en nòmina, la direcció esportiva busca un salt de qualitat. Marcelino entén que reforçar aquesta demarcació és clau per competir a Europa. L'oportunitat de mercat ha arribat des de París, on un català espera minuts.

Un perfil que encaixa perfectament

La secretaria tècnica va sondejar opcions com Kepa o el madridista Lunin. Tanmateix, cap negociació va fructificar pels alts costos de l'operació. En aquell moment, va aparèixer el nom d'un porter format a La Masia. La seva carrera semblava destinada a triomfar, però a París es va estancar inesperadament.

El Villarreal valora molt el seu passat com a internacional sub-21 i campió olímpic. A més, consideren que el seu estil encaixa perfectament amb el futbol de possessió de l'equip. Capaç de jugar amb els peus i transmetre seguretat sota pals. Totes les condicions semblen reunir-se per segellar un fitxatge estratègic abans del tancament.

Estadi de futbol amb el logo del Vila-real CF, guants de porter i una mà sostenint bitllets d'euro.
El porter amb experiència a Primera que fitxarà el Vila-real | XCatalunya, Villarreal CF

El retorn d'Arnau Tenas

L'escollit no és cap altre que Arnau Tenas, porter català de 24 anys. Va arribar al PSG el 2023 després d'abandonar el FC Barcelona. Al club parisenc amb prou feines ha disputat set partits oficials en dues temporades. La seva manca de protagonisme ha generat la necessitat de buscar una sortida immediata.

Tenas és conscient que necessita un projecte on tingui protagonisme absolut. El Villarreal li ofereix estabilitat, minuts i la possibilitat de créixer a la Champions. L'operació es planteja com una cessió amb opció de compra obligatòria. Una fórmula que permetria al Submarí assegurar-se un porter per als pròxims anys.

Marcelino i l’escut del Vila-real
Muntatge amb Marcelino i l'escut del Vila-real CF | Canva

Una aposta de futur i present

La direcció esportiva ho entén com un moviment estratègic per consolidar el projecte. El Villarreal vol continuar creixent a LaLiga i lluitar a Europa. Per això necessita un porter de nivell que transmeti confiança a la defensa. Arnau Tenas és jove, però ja acumula experiència en clubs d'elit.

El seu retorn a Espanya suposaria també un impuls en l'àmbit personal. Tornaria a jugar en un entorn familiar i competitiu, lluny de la banqueta parisenca. A la Ceràmica podria guanyar-se un lloc indiscutible, demostrant la seva vàlua. Un repte que il·lusiona tant el jugador com el mateix club castellonenc.

El mercat s'acosta al seu final

Amb prou feines dies per al tancament del mercat, el Villarreal accelera contactes. El PSG no s'oposarà a la seva sortida sempre que es compleixin condicions. La xifra final podria rondar els tres milions, més variables. Una quantitat assumible per a un jugador d'aquesta projecció i talent.

El Submarí Groc ha demostrat aquest estiu ser ambiciós en fitxatges. L'arribada de Tenas completaria una de les millors finestres de la seva història. Marcelino tindria el seu porter desitjat i el club una garantia de futur.  Tot apunta que Arnau Tenas vestirà aviat de groc al Villarreal.

