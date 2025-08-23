El Barça troba solució al drama amb el Camp Nou: Laporta suplica al València

El FC Barcelona continua atrapat en el laberint del seu propi estadi. Les obres del Spotify Camp Nou segueixen endarrerint-se i el club no aconsegueix assegurar dates concretes. Amb el setembre a tocar, tot apunta que el recinte culer continuarà tancat. La situació genera malestar entre aficionats i dirigents que veuen com els terminis tornen a incomplir-se.
La solució provisional que gestionen als despatxos és sorprenent. Segons avancen diferents mitjans, el Barça demanarà a LALIGA disputar el seu partit contra el Valencia a Mestalla. D'aquesta manera, s'invertiria l'ordre previst inicialment, jugant la tornada a Barcelona. La proposta, tot i que poc habitual, es justifica en la impossibilitat d'utilitzar Montjuïc ni el mateix Camp Nou.
Mestalla com a alternativa provisional per al Barcelona
L'opció que més agrada al club català és Mestalla. No es tracta d'un caprici, sinó d'una mesura d'urgència. L'estadi del Valencia compta amb la capacitat i les instal·lacions necessàries per acollir un partit d'alt nivell. A més, es troba en una ciutat amb bona logística i connexions.
El pla seria disputar-hi l'enfrontament de setembre i deixar la tornada per a Barcelona. La fórmula, tot i que complicada, ja s'ha plantejat en altres ocasions per motius extraordinaris. Tanmateix, la decisió final correspon a LALIGA i no serà senzilla. El calendari ajustat i els interessos televisius condicionen qualsevol canvi.
Altres seus també apareixen sobre la taula
Mestalla no és l'única alternativa estudiada a les oficines blaugrana. Montilivi, a Girona, ha estat esmentat com a possible escenari temporal. L'estadi català ja va ser considerat anteriorment, tot i que la seva capacitat més reduïda genera dubtes. Tot i així, la proximitat geogràfica podria ser un factor favorable per als socis culers.
També van sorgir veus que van apuntar a l'RCDE Stadium a Cornellà. Tanmateix, la idea de compartir camp amb l'etern rival local sembla inviable. La rivalitat històrica entre Barça i Espanyol fa pràcticament impossible aquesta solució. En aquest context, Mestalla apareix com l'opció més viable i lògica.
La solidaritat d'algunes veus del futbol espanyol
El debat sobre on jugar el Barça no deixa indiferent. El periodista Roberto Gómez es va mostrar comprensiu amb l'entitat catalana. Va assenyalar que les obres d'un estadi tan gran sempre generen problemes. A més, va demanar empatia amb el club, argumentant que ningú no en surt beneficiat d'aquesta situació. Les seves paraules van ser ben rebudes per la directiva.
Tot i així, entre l'afició existeix divisió. Alguns culers entenen la necessitat d'improvisar solucions mentre finalitza la reforma. Altres, en canvi, critiquen que es prometi constantment un retorn que mai arriba. La manca de transparència en els terminis es percep com un engany continu.
El futur immediat continua ple d'incertesa
El Barça afronta ara setmanes decisives en l'àmbit esportiu i institucional. Si LALIGA accepta la petició, el club respirarà alleujat temporalment. En cas contrari, haurà d'improvisar a contrarellotge una altra seu que compleixi les condicions. L'únic clar és que el setembre marcarà un nou capítol en l'embolic del Camp Nou.
El club insisteix que la reforma serà un èxit a llarg termini. Tanmateix, el present obliga a buscar solucions ràpides i poc convencionals. La petició de jugar a Mestalla reflecteix la magnitud de les dificultats. El Camp Nou, símbol culer, continua convertit en un maldecap constant.