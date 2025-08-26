El movimiento de Mapi León en Instagram que lo podría cambiar todo

El verano está siendo movido en el FC Barcelona Femenino. La sección dirigida por Marc Vivés y entrenada por Pere Romeu vive días complicados. Las salidas han debilitado al equipo y la directiva apenas ha respondido. Ahora, un simple gesto en redes sociales ha disparado todas las alarmas.

Un mercado de salidas dolorosas

El Barça femenino solo ha sumado un refuerzo este verano: Laia Aleixandri. A cambio, han abandonado la disciplina azulgrana seis futbolistas de peso. Ingrid Engen se marchó al Olympique de Lyon, Ellie Roebuck al Aston Villa y Fridolina Rolfo al Manchester United.

Además, Bruna Villamala puso rumbo al América de México, mientras que Martina Fernández fichó por el Everton. Jana Fernández, por su parte, recaló en el London Lionesses. Estas marchas han dejado al club con menos profundidad y más incertidumbre.

El gesto de una referente

Ahora, la preocupación ha aumentado con el gesto de una jugadora histórica. Se trata de Mapi León, defensora aragonesa y uno de los pilares del equipo. La futbolista ha cambiado su foto de perfil en Instagram por una en la que no viste la camiseta del Barça.

El detalle, aparentemente pequeño, ha generado especulaciones inmediatas. ¿Se trata de una simple decisión personal sin mayor trasfondo? ¿O es una pista de un posible adiós? Los seguidores del equipo no tardaron en debatir sobre las posibles interpretaciones.

Una decisión con múltiples lecturas

Lo más probable es que el cambio sea algo casual. Cualquier usuario puede modificar su foto por gustos personales. Sin embargo, el momento elegido no ayuda a calmar los rumores. Con tantas salidas recientes, cualquier gesto genera suspicacias.

Además, hay que recordar que la propia directiva azulgrana situó a Mapi León en el mercado. El Diario Sport informó que, junto con Jana Fernández, Fridolina Rolfo y Salma Paralluelo, la zaragozana fue incluida en la lista de posibles ventas.

El motivo siempre es económico

La razón de fondo es la misma que ha marcado todo el verano. El club quiere rebajar costes salariales de manera urgente. Los recortes de Joan Laporta afectan también al fútbol femenino. El Barça necesita aligerar masa salarial para cuadrar sus cuentas.

En este contexto, vender a una jugadora de la experiencia de Mapi León supondría un alivio económico. Sin embargo, desprenderse de una de las líderes de la plantilla sería un golpe deportivo durísimo.

Por ahora, no hay ofertas firmes sobre la mesa. Todo apunta a que Mapi seguirá al menos esta temporada en la Ciudad Condal. La defensora es clave en el esquema defensivo y su experiencia es fundamental para un vestuario muy joven. Pero en el fútbol actual todo cambia muy rápido.

Un verano de dudas en el Barça Femenino

Lo cierto es que el equipo atraviesa una etapa de incertidumbre. El proyecto ha perdido estabilidad y las limitaciones económicas pesan demasiado. Pere Romeu debe recomponer la plantilla con menos recursos de los esperados. La situación de Mapi León, aunque todavía incierta, se ha convertido en símbolo de ese desconcierto.