Moviment de l’Atlètic de Madrid que perjudica l’Alabès i beneficia el Vila-real

El Deportivo Alavés afronta el mercat de fitxatges amb un escenari inesperat. Després d'una temporada en què la solidesa defensiva va ser un dels seus punts forts, el club vitorià s'ha vist obligat a replantejar la seva línia defensiva després de perdre dos dels seus centrals titulars. En només unes setmanes, la sortida d'Abqar havia deixat un buit important, però la marxa de Santiago Mouriño ha suposat un autèntic gir de guió en la planificació de l'equip per a la campanya 2025/2026.

Mentre la direcció esportiva intentava reforçar altres posicions, la sortida de Mouriño ha deixat una preocupació evident a Mendizorrotza. El central uruguaià havia estat un dels pilars en el curs anterior i s'esperava que liderés la rereguarda juntament amb els nous reforços. Tanmateix, la jugada mestra de l'Atlético de Madrid ha alterat completament els plans albiazuls.

El rol de l'Atlético de Madrid: operació financera i moviment estratègic

En el futbol modern, la gestió dels drets federatius i les clàusules de recompra s'han convertit en un art d'enginyeria financera. L'Atlético de Madrid ha aprofitat la seva opció preferencial sobre Santiago Mouriño per recomprar el central a un preu proper als quatre milions d'euros, només un any després d'haver-lo venut per tres milions. Però l'objectiu dels matalassers no era incorporar-lo a la plantilla de Diego Simeone, sinó revaloritzar l'operació amb un traspàs immediat al Villarreal.

| LaLiga, Canva

El benefici econòmic és evident: l'operació podria tancar-se al voltant dels deu milions d'euros, generant plusvàlues en temps rècord per a les arques del Metropolitano, segons Matteo Moretto. A més, el club colchonero s'assegura un percentatge sobre una futura venda, una pràctica cada cop més habitual entre els grans clubs de LaLiga per mantenir una posició avantatjosa al mercat de fitxatges.

El Villarreal reforça la seva defensa després de la lesió de Logan Costa

Per al Villarreal, l'arribada de Mouriño és molt més que un simple fitxatge. El club de Castelló buscava un recanvi de garanties després de la greu lesió patida per Logan Costa. Després de valorar altres opcions com Disasi o Zezé, la bona relació amb l'Atlético de Madrid ha permès accelerar l'acord i assegurar-se un defensa de projecció internacional. S'espera que el jugador, de només 23 anys, signi per cinc temporades i es converteixi en una peça important des del primer minut de la pretemporada.

L'aposta és decidida: la direcció esportiva groga confia en el creixement de l'uruguaià, que ja va demostrar a Mendizorrotza la seva capacitat per adaptar-se a l'exigència de LaLiga. L'operació, a més, consolida la nova sintonia entre Atlético i Villarreal, dos clubs que han passat en pocs anys de la tensió per moviments de planter a compartir interessos i operacions d'alt nivell.

La gran incògnita ara és com respondrà l'Alavés a aquest cop dur. Amb la temporada a punt de començar i la necessitat de reconstruir l'eix de la seva defensa, el club basc es veu forçat a moure's ràpid al mercat. La sortida de dos dels seus homes més sòlids deixa l'afició pendent de nous reforços, mentre la direcció tècnica cerca alternatives que aportin seguretat i experiència.

El cas Mouriño serveix com a exemple de la complexitat de les operacions en el futbol actual, on la visió estratègica pot transformar el futur de diversos equips en qüestió de dies. A Mendizorrotza, la confiança en el projecte segueix intacta, però la pressió sobre els nous fitxatges serà màxima des del primer minut.