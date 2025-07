Cau un fitxatge del València: Mateo Moretto confirma l’alternativa de Corberán

El Valencia CF ha patit un dur revés al mercat de fitxatges. Una operació que semblava tancada, amb un jugador ja apartat pel seu club d'origen i tot preparat per a la seva arribada a Mestalla, ha caigut a l'últim moment. El jugador ja no va estar ni a la convocatòria del seu equip el cap de setmana passat, i la seva sortida semblava imminent.

Carlos Corberán, tècnic del Valencia, havia donat llum verda a l'operació, però va demanar més temps per tancar primer l'arribada d'un davanter. Aquesta continua sent la seva màxima prioritat després de les sortides de Rafa Mir i Sadiq, que han deixat molt tocat el front d'atac valencianista.

Una alternativa ja confirmada per Moretto

Mentre la frustració creix a Mestalla per no haver pogut tancar el fitxatge desitjat, ja es treballa en alternatives. El periodista especialitzat en mercat Mateo Moretto ha confirmat en les últimes hores que el Valencia ja té sobre la taula una altra opció que també compta amb el vistiplau de Corberán.

| Valencia CF, XCatalunya

Tot i que no ha transcendit el nom del nou objectiu, se sap que es tracta d'un migcampista de perfil similar, jove, amb recorregut i disposat a assumir un rol immediat a l'onze. El club es mou amb rapidesa per no repetir errors i tancar aviat la incorporació que el tècnic considera imprescindible.

El jugador havia pressionat per sortir

El més cridaner del cas és que el mateix futbolista que havia de fitxar pel Valencia ho havia fet tot per facilitar el seu traspàs. Va pressionar internament, va acceptar les condicions proposades i va ser desconvocat pel seu entrenador, Eduardo Berizzo. Fins i tot va abandonar les instal·lacions del seu club amb maletes a la mà.

| Valencia CF, XCatalunya

Des del seu entorn es transmet decepció, però també una certa esperança que el Valencia reactivi l'interès si aconsegueix tancar primer el davanter que tant anhela Corberán. Tanmateix, les relacions amb el seu club actual han quedat seriosament tocades, i qualsevol intent de renegociació requerirà reconstruir la confiança perduda.

Una oportunitat que s'esfuma pel temps

El club d'origen necessitava tancar ja la seva plantilla per disputar la Leagues Cup i el seu campionat nacional, per la qual cosa no estava disposat a allargar una negociació que s'allargava més del que s'esperava. El Valencia oferia una suma propera al doble del que van pagar per ell fa només sis mesos.

El futbolista, per la seva banda, continua esperant una sortida. Sap que està al radar de diversos equips europeus i que la seva oportunitat pot arribar fins i tot en aquest mateix mercat si es donen les condicions. Però el somni d'arribar a Mestalla, almenys de moment, queda suspès.

El nom que tothom esperava conèixer

I aquest jugador, el que va estar a punt de vestir la samarreta del Valencia, no és altre que Nicolás Fonseca, migcampista uruguaià de 25 anys, i fill del mític Daniel Fonseca. Corberán el volia. El club gairebé ho va tancar. Però per ara, el seu fitxatge està trencat.