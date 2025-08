Gran notícia al Celta: El volia Deco pel Barça, fitxatge d'alt nivell

El RC Celta de Vigo continua agitant el mercat a la recerca de reforços estratègics per a la seva plantilla. Encara que el focus principal està posat en l'arribada d'atacants, la direcció esportiva ha obert discretament una via per incorporar un migcampista amb experiència, fortalesa física i capacitat de lideratge.

El gran esforç econòmic del club s'està reservant per fitxar tres jugadors ofensius —dos extrems i un davanter—. Tanmateix, no es descarta una operació a la medul·lar si es donen dues condicions: la sortida d'algun jugador actual per alliberar massa salarial i la voluntat del fitxatge desitjat de rebaixar les seves pretensions econòmiques.

Un fitxatge condicionat per les sortides

L'equip dirigit per Claudio Giráldez no travessa un moment senzill a nivell financer. Encara que s'han produït vendes importants en les últimes temporades, com les de Gabri Veiga o Strand Larsen, el marge de maniobra continua sent reduït.

La possibilitat de fitxar un migcampista de pes només s'activarà si surten noms com Renato Tapia o si algun dels joves que han pujat des del Fortuna —Manu Fernández o Miguel Román— no acaba de convèncer el cos tècnic en aquesta pretemporada. Mentrestant, el club rastreja opcions sense fer moviments en fals.

Un perfil desitjat per diversos equips europeus

L'esportista que interessa al Celta ha estat seguit per altres equips de LaLiga i també del futbol italià i turc. Té 31 anys, un físic poderós, i a Espanya va deixar molt bones sensacions durant diverses temporades. Actualment milita a la Premier League, on va arribar lliure procedent d'un club de Primera Divisió espanyola.

A Anglaterra, però, no ha aconseguit assentar-se. Va començar la temporada com a titular habitual, però va anar perdent protagonisme a partir del mes de desembre. Va acumular 23 partits, 16 com a titular, i amb prou feines va arribar als 1.100 minuts disputats. En els últims 13 enfrontaments del seu equip, no va jugar ni un sol minut.

Aquesta davallada competitiva ha tingut conseqüències: porta des del setembre de 2024 fora de les convocatòries de la selecció argentina. Amb el Mundial de 2026 a l'horitzó, el jugador busca un destí on pugui recuperar sensacions, acumular minuts i tornar a ser considerat per Lionel Scaloni.

El gran obstacle: la seva fitxa salarial

El problema principal no està en la cessió, que el club anglès estaria disposat a facilitar, sinó en el salari del jugador. Actualment percep uns 3 milions d'euros nets per temporada, una quantitat completament inassumible per a un club com el Celta.

Perquè l'operació es produeixi, hauria de renunciar a part del seu sou, i una altra part hauria de ser coberta pel seu equip actual. Per ara, des de Vigo mantenen oberts els contactes, encara que reconeixen que serà una operació molt complicada si no hi ha voluntat de l'esportista de rebaixar considerablement les seves pretensions.

El nom que tothom esperava conèixer

I aquest jugador que ha despertat l'interès del Celta, amb perfil de líder, passat a LaLiga i ambició per tornar a la selecció argentina, no és altre que Guido Rodríguez. El migcampista del West Ham és el gran tapat del mercat celeste. Però la seva arribada dependrà de moltes peces… i de la seva disposició a tornar a casa.