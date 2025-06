Moviment de l’Atlètic de Madrid amb 4 jugadors

La planificació dels grans clubs mai descansa. En el futbol professional, els despatxos són gairebé tan decisius com el terreny de joc, i en els períodes previs al mercat d'estiu es multipliquen els moviments, rumors i negociacions que marcaran el futur immediat i a mitjà termini dels equips. Aquesta setmana, una de les entitats més actives torna a ser l'Atlético de Madrid, que prepara no només reforços importants per al seu primer equip, sinó també una jugada estratègica per continuar potenciant el creixement de les seves joves promeses.

L'Atlético de Madrid aposta pel futur

Lluny de centrar-se únicament en fitxatges de renom, l'Atlético de Madrid té entre les seves prioritats la projecció dels seus canterans més prometedors. Per això, la direcció esportiva blanc-i-vermella ha dissenyat una fulla de ruta que passa per oferir minuts i experiència competitiva a diversos dels seus futbolistes del filial, amb l'objectiu d'acostar-los cada cop més a l'elit. L'estratègia, en aquesta ocasió, mira directament a la Segona Divisió, una categoria idònia perquè els joves facin aquest salt de qualitat necessari abans de lluitar per un lloc definitiu al primer equip.

Segons ha transcendit en les últimes hores a través d'El Heraldo, fins a quatre jugadors de l'Atlético de Madrid B són a la rampa de sortida i tot apunta que podrien recalar al Real Zaragoza. No és una casualitat: la relació entre ambdós clubs ha estat especialment profitosa en els darrers anys, amb nombroses cessions que han resultat beneficioses, en major o menor mesura, per a totes dues parts. A més, la figura de Gabi Fernández, ex capità blanc-i-vermell i actual entrenador a La Romareda, resulta clau en aquest tipus de moviments, ja que el seu coneixement de la cantera atlètica i la seva ascendència al vestidor aragonès faciliten l'adaptació dels joves talents.

| ATM

Els noms propis del projecte

Els protagonistes d'aquest nou moviment són Alejandro Iturbe, Javi Serrano, Adrián Niño i Ilias Kostis. Cadascun d'ells representa un perfil diferent i tots tenen en comú una trajectòria ascendent a la pedrera matalassera.

Ilias Kostis, central grecoxipriota de 22 anys, és potser qui més interès desperta a la directiva zaragocista. No és per menys: fa dues temporades que s'entrena de manera habitual amb el primer equip de l'Atlético i ha debutat tant a la Copa del Rei com a la Champions League. La temporada passada, però, se li va tancar la porta a una cessió per intentar aconseguir l'ascens amb el filial, que finalment no va aconseguir entrar als play-offs. Ara, al Metropolitano consideren que el seu salt a la Segona Divisió seria la progressió lògica.

El porter Alejandro Iturbe, de 21 anys, també és a l'aparador. Després de conquerir l'or olímpic amb la selecció espanyola sub 23 l'estiu passat i ser convocat per al proper Europeu sub 21, la seva projecció sembla imparable. La Segona Divisió li oferiria aquesta continuïtat i exigència que necessita per continuar creixent.

Per la seva banda, Adrián Niño, davanter gadità de 20 anys, va ser el màxim golejador de l'Atlético B a Primera RFEF la temporada passada, signant 10 gols i debutant a LaLiga amb el primer equip davant el Leganés. La seva capacitat golejadora i la seva mobilitat el converteixen en un perfil molt interessant per a qualsevol projecte ambiciós de Segona.

L'últim nom propi és el de Javi Serrano, migcampista de 22 anys, que ja sap què és competir a la categoria de plata després de les seves cessions al Mirandés i la UD Ibiza. A més, ha disputat nou partits sota les ordres de Simeone i acumula experiència internacional després del seu pas pel Sturm Graz austríac. El seu perfil madur i polivalent el converteix en una aposta segura.