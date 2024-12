Movimiento del entorno de Florentino Pérez, Ancelotti puede caer: Posible sustituto

El Real Madrid atraviesa un periodo de incertidumbre, reflejado en la figura de su entrenador Carlo Ancelotti. A pesar de su experiencia, las recientes derrotas y el cuestionable rendimiento del equipo han encendido las alarmas en Valdebebas.

La contundente caída en el Clásico ante el Barcelona (0-4) y la derrota frente al Milan en Champions (1-3) y el Liverpool (2-0) han puesto en jaque su posible continuidad. Los despachos del club blanco han comenzado a barajar alternativas mientras la presión aumenta dentro y fuera del vestuario.

La llamada a Solari como advertencia

En este contexto, surgió un movimiento importante: la llamada a Santiago Solari, actual director de fútbol de Valdebebas. Aunque en principio no se trató de una oferta directa, este gesto refleja el malestar en la cúpula del club.

Florentino Pérez no ha querido tomar decisiones precipitadas, pero el mensaje parece claro. La opción de Solari, quien ya dirigió al equipo en el pasado, está sobre la mesa en caso de que Ancelotti no enderece el rumbo.

El italiano, conocedor de los rumores, no ocultó su descontento. En una rueda de prensa previa al partido contra el Liverpool, respondió con mucha firmeza: "He hecho 1.300 alineaciones y 4.000 cambios, nadie me va a dar consejos sobre esto". Sin embargo, las señales apuntan a movimientos internos que podrían estar debilitando su posición.

Los resultados no acompañan

La derrota en Anfield ha vuelto a caldear los ánimos en el club. Aunque el marcador no fue abultado, lo preocupante ha sido la falta de reacción del equipo. La sensación de resignación y el discurso del técnico tras el encuentro han generado críticas.

Ancelotti insistió en que el Liverpool es "el rival más complicado en Europa", pero algunos interpretaron sus palabras como un desafío a sus críticos dentro del club blanco. A pesar de las tensiones, Ancelotti mantiene la confianza de sus jugadores.

Luka Modric, una de las voces más autorizadas del vestuario, dejó claro el respaldo al entrenador: "Todos confiamos en él. Es el mejor técnico que podemos tener". Sin embargo, la paciencia de la directiva podría no ser ilimitada si los resultados no mejoran pronto.

Un entrenador con un palmarés brillante

A pesar de las críticas actuales, Carlo Ancelotti sigue siendo uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol. Su palmarés incluye múltiples títulos de liga en diferentes países y varias Champions League. Durante su primera etapa en el Real Madrid, consiguió la ansiada "Décima", un logro que le aseguró un lugar destacado en la historia del club.

Hoy, la situación parece diferente. Aunque Ancelotti ha demostrado su capacidad para liderar grandes equipos, el entorno de Florentino Pérez busca alternativas. Mientras los rumores de un posible relevo siguen creciendo, el técnico italiano tendrá que demostrar una vez más por qué es considerado uno de los mejores entrenadores de la actualidad.