El fiasco del Reial Madrid contra el Liverpool deixa KO Edu Aguirre: 'Falta...'

A Anfield, ahir a la nit, el Reial Madrid va viure una de les seves nits més fosques a Champions League. La derrota per 2-0 contra el Liverpool, sumada a un rendiment col·lectiu decebedor, va deixar l'equip de Carlo Ancelotti ocupant la posició 24, tot marcant el límit dels llocs d'eliminació. Després de cinc jornades, amb tres derrotes, el conjunt blanc ha mostrat una versió que ha esgotat la paciència de la seva afició, i ha provocat crítiques ferotges tant al rendiment de l'equip com a la falta de lideratge al camp.

| Real Madrid

El partit contra el Liverpool va ser un reflex dels problemes que arrossega el Reial Madrid aquesta temporada, principalment a Europa, però també a LaLiga. Sense intensitat ni claredat, els blancs només van aconseguir guanyar el 36% dels duels aeris i també van perdre la majoria d'enfrontaments a terra. En atac, la falta d'idees va ser evident, només amb una ocasió clara: el penal fallat per Mbappé, que tampoc va estar a l'altura de les expectatives. El Liverpool va dominar el matx en tots els aspectes i va deixar en evidència la falta d'ànima i cohesió de l'equip madrileny.

A El Chiringuito, l'enviat especial a Anfield, Edu Aguirre, va resumir perfectament el sentiment de frustració que embarga el madridisme després d'aquesta nova debacle. "Cal parlar d'aquest Reial Madrid. Ha donat senyals que és un equip a qui falta ser compacte, falta futbol, falta ànima... Li falten moltes coses", va assenyalar el periodista, visiblement afectat pel rendiment del equip a Anfield. Les seves paraules van ressonar com un ressò de les crítiques generalitzades que han començat a sorgir contra els jugadors i el cos tècnic.

I Kylian Mbappé...

El focus de les crítiques no només va estar en l'exercici col·lectiu, sinó també en figures individuals com Kylian Mbappé. L'estrella francesa, cridada a liderar l'equip en absència de Vinicius, no va aconseguir marcar diferències a la seva posició favorita, la banda esquerra. Aguirre també s'hi va referir amb contundència: "I Kylian Mbappé...". Encara que no va desenvolupar més el seu comentari, el to va ser suficient per deixar clar que la paciència amb el davanter també està arribant al final. El seu penal fallat i la manca d'impacte en el joc van ser símbols d'una nit per a l'oblit.

El Reial Madrid, un equip acostumat a brillar les nits de Champions, es troba ara en una situació inèdita. La fragilitat defensiva, la manca d'intensitat i l'absència de lideratge en moments clau estan cobrant factura. Mentre que el Liverpool es referma com a líder, el Reial Madrid haurà d'afrontar una crisi esportiva i emocional per intentar revertir la seva situació.