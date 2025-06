Movimiento de Deco: Quiere traer al Barça a una joven perla del Dinamo de Zagreb

La calma que suele reinar en la Ciutat Esportiva durante los meses estivales ha sido interrumpida por una visita que ha despertado expectación en los pasillos del FC Barcelona. En pleno parón vacacional para los jugadores y cuerpo técnico, la dirección deportiva sigue trabajando a fondo para reforzar el proyecto de Hansi Flick, que encara su segunda temporada en el club.

Este jueves, los focos no apuntaban al césped, sino a los despachos. A las once de la mañana, un hombre de presencia imponente cruzaba las puertas del edificio del club. Se trataba de Andy Bara, un agente de gran peso en el fútbol europeo, representante de jugadores como Dani Olmo, Joan Garcia y el protagonista de esta noticia.

La reunión, que se mantuvo bajo la más estricta confidencialidad, tenía un solo objetivo: avanzar en una operación que podría convertirse en uno de los fichajes estratégicos del verano para el club azulgrana. Tras el encuentro en la Ciutat Esportiva, Bara y Deco, director deportivo culé, compartieron un almuerzo discreto, pero clave para acercar posturas.

| Canva

Un fichaje planificado al milímetro

Lo que parecía una negociación temprana, ya lleva meses gestándose en la sombra. Según ha podido confirmar SPORT, el jugador en cuestión ya habría estado en Barcelona en diciembre en una visita secreta, organizada lejos de los focos. Acompañado por su representante, conoció las instalaciones del club y escuchó, de boca del propio Deco, cuál sería su posible rol en el futuro del equipo.

Aquel viaje, aparentemente anecdótico, fue en realidad el punto de partida de una operación pensada a medio plazo. El plan del Barça pasa por ficharlo este verano, pero dejarlo cedido durante un año en su actual club para que siga desarrollándose y llegue a Barcelona más maduro y preparado para competir al máximo nivel.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Un perfil que encaja a la perfección

Desde el área deportiva del club se muestran entusiasmados con los informes que han llegado sobre el jugador. Se trata de un extremo rápido, con desborde, capaz de jugar en ambas bandas y con una gran lectura táctica pese a su juventud. Formado en la cantera del Porto y con experiencia ya en competiciones europeas, ha despertado el interés de clubes importantes del continente, pero el Barça lleva la delantera.

Además, su precio es accesible en comparación con otros objetivos del mercado: unos 5 millones de euros fijos y una serie de variables que podrían llevar la operación a los 20. Una cifra asumible para un club que, pese a su situación financiera, sigue apostando por talento emergente con potencial de revalorización.

El entorno lo ve cada vez más cerca

Fuentes cercanas a la negociación son optimistas. Aseguran que, si no hay contratiempos, el acuerdo podría cerrarse en cuestión de semanas. No obstante, desde el club prefieren actuar con prudencia y no dar nada por cerrado hasta que se firme. El propio jugador ha mostrado interés en recalar en el Barça, consciente del impacto que podría tener su paso por el club en su carrera profesional.

Deco, por su parte, ha liderado personalmente la operación, convencido de que se trata de un perfil ideal para enriquecer la plantilla de Flick. La intención es clara: asegurar el talento joven antes de que su precio se dispare y que otros grandes clubes se entrometan.

El nombre que ilusiona al barcelonismo

Durante semanas se ha especulado sobre varios posibles fichajes, pero hoy, tras este nuevo movimiento en las oficinas del club, el nombre que cobra fuerza con todas las letras es el del portugués Cardoso Varela, la joven joya del Dinamo de Zagreb. El Barça ya se mueve para convertirlo en uno de los nombres propios de este mercado.