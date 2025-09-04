El moviment de Cristiano Ronaldo que gairebé espatlla el Real Betis: 'Vull...'

El fitxatge d'Antony pel Real Betis va ser el gran cop del mercat a LaLiga, però el seu desenllaç podia haver estat molt diferent. Durant setmanes, l'operació va estar a punt de col·lapsar per les exigències del Manchester United i la competència ferotge d'altres clubs. Entre ells, l'Al-Nassr de l'Aràbia Saudita, on Cristiano Ronaldo va demanar expressament la incorporació de l'extrem brasiler per reforçar la seva davantera.
Antony ho va reconèixer en la seva presentació: la seva única opció era tornar al Betis. El jugador va rebutjar tant les propostes turques com la saudita, tot i que aquesta darrera era irrefutable econòmicament. Radio Marca va revelar que Cristiano Ronaldo va pressionar amb força per convèncer-lo de vestir la samarreta de l'Al-Nassr, un projecte ple d'estrelles. La idea del portuguès era envoltar-se de futbolistes de nivell internacional en la recta final de la seva carrera. Després de la negativa d'Antony, van acabar fitxant Kingsley Coman per 25 milions.
El brasiler, però, tenia clara la seva elecció. Al Real Betis va gaudir la temporada passada de sis mesos brillants en què va disputar 26 partits, va marcar nou bons gols i va repartir cinc assistències. El seu rendiment va convèncer tant Manuel Pellegrini com l'afició, que va viure un idil·li amb el paulista. El jugador volia repetir aquesta sensació de felicitat, cosa que no trobava a Old Trafford, on gairebé no comptava per al tècnic.
L'operació més complicada en anys
El director esportiu, Manu Fajardo, va admetre la duresa de la negociació: “Ha estat el fitxatge més complicat dels meus quinze anys de carrera”. El Manchester United va rebutjar diverses fórmules de cessió fins a acceptar el traspàs definitiu per 22 milions d'euros més variables. Antony fins i tot va acceptar rebaixar-se notablement el sou que percebia a Anglaterra perquè el Betis pogués inscriure'l dins del límit salarial.
La pressió de Cristiano i de l'Al-Nassr va estar molt a prop de canviar el desenllaç. L'entorn del portuguès donava per fet que l'extrem jugaria al seu costat a l'Aràbia Saudita, i les xifres de l'oferta eren impossibles d'igualar a Europa. Tanmateix, Antony també va pensar en clau de selecció: 2026 serà any de Mundial i considerava que marxar a la lliga saudita podia restar-li opcions. De fet, el seu nivell al Betis ja li va permetre tornar a la convocatòria de la ‘canarinha’ al juny després de dos anys d'absència.
El Betis va celebrar el seu fitxatge com una victòria estratègica. A més de reforçar la plantilla amb un jugador diferencial, va aconseguir imposar-se a un gegant econòmic com l'Al-Nassr i va reforçar la seva imatge de club capaç d'atreure gran talent internacional. L'afició el va rebre a l'aeroport de Sevilla amb una autèntica festa que va confirmar la magnitud del moviment.
Antony firma fins al 2030 i serà la referència ofensiva de Pellegrini en una temporada en què el Betis apunta alt. L'ombra de Cristiano Ronaldo va quedar enrere: el brasiler va triar Heliòpolis, un projecte competitiu i una ciutat on se sent feliç.