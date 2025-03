Moviment clau del Saragossa gràcies a Gabi

El futbol no entén de pauses, i molt menys quan la urgència apreta. De vegades, una decisió aparentment petita pot marcar l'inici d'un canvi profund. Això és just el que està passant en un equip que no renuncia a somiar, tot i que la realitat de la taula encara no acompanya.

L'arribada de Gabi Fernández a la banqueta del Real Zaragoza s'ha traduït, de moment, en un punt que sap a esperança. L'empat davant el Córdoba ha portat més que una simple unitat en la classificació. Ha suposat una declaració d'intencions i, sobretot, un gest clar cap al futur: Toni Moya, un dels homes més constants de l'equip, seguirà sent blanquillo fins al 2026.

| Real Zaragoza

El tècnic va debutar amb un onze en què Moya partia com a titular, un fet que no només confirma la confiança dipositada en ell, sinó que activa de forma automàtica una clàusula de renovació inclosa en el seu contracte. El migcampista extremeny, que va arribar a La Romareda a l'estiu de 2023 procedent de l'Alavés, va signar aleshores per dues temporades amb opció a una més si assolía una xifra concreta de partits. L'objectiu ja s'ha complert.

Toni Moya, el metrònom del migcamp

El paper de Moya al Zaragoza va més enllà de l'estadístic, encara que els números també li donen suport. En la seva primera campanya va disputar 36 partits de lliga, amb 29 titularitats, i va sumar un gol i quatre assistències. La seva presència va ser constant fins i tot en els moments més complicats del curs passat. Aquesta temporada acumula ja 27 partits a la Lliga Hypermotion i dos més a Copa, amb cinc assistències a les seves espatlles.

Tot i que el seu rol ha oscil·lat entre la banqueta i l'onze inicial, el seu pes específic a l'equip és innegable. Amb Gabi Fernández ha tornat a ocupar un lloc preferent al camp, cosa que no només reforça la seva figura dins del vestidor, sinó que també marca un punt de continuïtat en un equip que busca estabilitat i lideratge a la medul·lar.

Crítiques al gol encaixat i mirada al futur

Després de l'empat davant el Córdoba, Gabi no va amagar el seu descontentament. El gol rebut va arribar en una acció a pilota aturada, una constant que el nou tècnic considera urgent corregir. "Va ser un error puntual en un servei de cantonada", va declarar després del partit, subratllant que aquest tipus d'accions s'han de minimitzar si es vol aspirar a més. També va mostrar la seva incomoditat amb el gol anul·lat a Mario Soberón, per una jugada que, segons ell, "no té una imatge clara que ho justifiqui". Malgrat tot, va preferir destacar l'actitud dels seus jugadors.

Aquest canvi en el discurs i l'enfocament tàctic de l'equip podria ser el principi d'una remuntada en la classificació. El Zaragoza ocupa actualment la posició 18, amb 37 punts, molt a prop dels llocs de descens, però amb marge per reaccionar. A falta de deu jornades, cada detall compta, i assegurar la continuïtat de peces clau com Moya pot ser decisiu.

Renovacions, incerteses i decisions per prendre

El moviment de Toni Moya ha estat el primer, però no serà l'últim. El club té sobre la taula altres fronts oberts. Un d'ells és el cas de Francho Serrano, a qui se li ha ofert un contracte fins al 2030 amb una millora salarial. La seva decisió, però, encara no ha arribat. D'altra banda, Jair Amador no complirà els minuts necessaris per renovar automàticament, cosa que deixa la seva continuïtat a l'aire.

També hi ha noms marcats per la mala sort. Les lesions de llarga durada han llastrat la temporada de jugadors com Lluís López i Nieto, que acaben contracte al juny. El mateix passa amb els cedits, entre els quals destaca Kervin Arriaga. El club podria exercir una opció de compra per valor de 600.000 euros, encara que el seu futur dependrà del desenllaç del campionat.