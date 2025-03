8 milions d'euros: A punt el primer fitxatge del València per a la temporada 2025/26

A Mestalla ja es comença a construir la pròxima temporada amb un objectiu clar: consolidar el projecte de Carlos Corberán i mantenir el nucli que ha permès al València recuperar competitivitat. Entre les prioritats, hi ha un nom que genera consens en totes les àrees del club: un migcampista argentí que ha elevat el nivell de l'equip des de la seva arribada i que, ara, està més a prop que mai de quedar-se. Això sí, tot està subjecte a si finalment s'aconsegueix la salvació.

Enzo Barrenechea ha estat una de les revelacions de la temporada. Cedit per l'Aston Villa, l'argentí ha passat de ser un fitxatge temporal a convertir-se en peça clau en el sistema de Corberán. La seva irrupció ha coincidit amb el millor moment del València en tot el curs, i no és casualitat. Des que el tècnic valencià va assumir la banqueta, Barrenechea ha crescut en tots els registres: més seguretat en la sortida de pilota, contundència en el replegament i un lideratge silenciós que ha calat al vestidor.

| VCF

Els números l'avalen. En 25 partits de lliga, ha recuperat 178 pilotes, ha guanyat el 64% dels duels disputats i la seva precisió en la passada ha superat el 88%. Però més enllà de les estadístiques, Barrenechea ha connectat amb l'afició, que valora el seu compromís, el seu desplegament físic i la seva humilitat fora del camp.

Un fitxatge prioritari per a Corberán

La voluntat del tècnic és clara. Segons ha transcendit en diversos mitjans, com a Fichajes.net, Carlos Corberán ha demanat personalment a la direcció esportiva que faci tot el possible per retenir Barrenechea. El considera fonamental tant en la seva pissarra com en la construcció del nou vestidor. Per això, el club ha iniciat ja els contactes amb l'Aston Villa per explorar diferents vies.

Tal com ha informat el periodista @Generaldepie, el jugador ha expressat el seu desig de continuar a València. Encara que té propostes d'altres clubs, prioritza seguir a Mestalla si se li ofereix un contracte similar al que té a Anglaterra, amb un salari que ronda entre 1,8 i 2 milions d'euros bruts anuals.

Aston Villa demana entre 8 i 10 milions d'euros

El València, per ara, sospesa dues opcions. La primera seria allargar una temporada més la seva cessió, cosa que permetria evitar un desemborsament immediat. Però l'alternativa més ferma és el seu fitxatge en propietat, una operació que podria tancar-se per una xifra entre els 8 i 10 milions d'euros, més bonus variables en funció del seu rendiment.

Des d'Anglaterra veuen amb bons ulls la possibilitat de traspassar-lo, sempre que es compleixin aquestes condicions. Barrenechea no entra en els plans d'Unai Emery i, a més, la seva bona actuació a LaLiga augmenta el seu valor de mercat. Per al València, seria una inversió significativa, però també estratègica, si aconsegueix finançar-la amb alguna sortida a l'estiu.