Matteo Moretto anuncia el nou interès de l'Atlètic de Madrid

L'Atlètic de Madrid es prepara per a un nou capítol de remodelació en la seva plantilla, i tot indica que un dels focus principals serà al centre del camp. Després d'una temporada marcada per alts i baixos i un rendiment irregular a la medul·lar, des de la direcció esportiva es busca un perfil que pugui aportar equilibri, experiència internacional i versatilitat tàctica. En aquest escenari ha sorgit un nou nom que ha cridat l'atenció del club: el del migcampista uruguaià del Tottenham, Rodrigo Bentancur.

La informació ha estat avançada pel periodista especialitzat en fitxatges Matteo Moretto, qui assegura que l'Atlètic ja ha mantingut els primers contactes per sondejar una futura oferta. Encara que no hi ha res tancat, el simple fet que el nom de Bentancur estigui sobre la taula reflecteix el tipus de fitxatge que el club busca: jugadors contrastats, amb bagatge en grans lligues i que encaixin en el perfil competitiu que exigeix Diego Pablo Simeone.

| Instagram

Rodrigo Bentancur: fiabilitat i experiència al servei de l'equip

Bentancur, de 26 anys, ha estat una de les peces importants del Tottenham en el que va de temporada. En total, ha disputat 32 partits oficials entre totes les competicions: 19 a la Premier League, 8 a la UEFA Europa League, 4 a l'EFL Cup i 1 a la FA Cup. Encara que la seva faceta golejadora no és la seva principal virtut, ha aconseguit marcar 2 gols en lliga i repartir 1 assistència en copa, participant en més de dos mil minuts de joc. És una mostra clara de la seva constància, compromís i capacitat per adaptar-se a diferents contextos competitius.

El més destacat no és només el seu nombre de partits, sinó la seva capacitat per rendir en tots els tornejos, sent un dels migcampistes més utilitzats per l'equip londinenc aquesta temporada. En total, ha acumulat 2.127 minuts sobre el terreny de joc, una xifra que confirma el seu rol com un futbolista de plena confiança per al cos tècnic.

De la Juventus al Tottenham: un historial d'elit

L'historial de fitxatges de Rodrigo Bentancur també parla per si sol. Format a les categories inferiors de Boca Juniors, va fer el salt al futbol europeu el 2017, quan va fitxar per la Juventus per més de 21 milions d'euros. A Torí es va consolidar durant cinc temporades com un dels migcampistes més prometedors del continent, aixecant títols i acumulant experiència en competicions com la Champions League i la Serie A.

Al gener de 2022, el Tottenham es va fer amb els seus serveis pagant 19 milions d'euros. La seva arribada a la Premier League no ha fet més que confirmar el que ja s'intuïa: Bentancur és un futbolista amb jerarquia, sacrifici defensiu i visió de joc ofensiva. A hores d'ara, és considerat a l'Uruguai com un dels millors futbolistes de la seva selecció nacional.

No és casualitat que l'Atlètic s'hagi fixat en Bentancur. El futbolista charrúa posseeix totes les característiques que busca el Cholo Simeone en el seu migcamp: intel·ligència tàctica, capacitat de recuperació, desplaçament llarg de pilota i experiència en partits de màxima exigència. A més, la seva polivalència per jugar com a pivot defensiu o interior li dona moltes opcions dins de diferents esquemes.

L'equip blanc-i-vermell ha tingut problemes recurrents per consolidar un migcentre fiable en els últims anys. Encara que noms com Koke o De Paul continuen sent importants, la falta de profunditat en la rotació i l'acumulació de minuts fan necessària l'arribada de reforços.

Una operació complexa però no impossible

Des de l'entorn del club no es nega l'interès, però s'apunta que serà una operació complexa. Bentancur té contracte amb el Tottenham i és valorat en uns 25 milions d'euros, una xifra que no espanta l'Atlètic, però que obliga a maniobrar amb intel·ligència. Tot dependrà dels moviments interns: possibles vendes, renovacions pendents i el marge salarial disponible per afrontar un fitxatge d'aquest calibre.

Mentrestant, Rodrigo Bentancur continua amb la seva temporada a Anglaterra, encara que ja sap que el seu nom ha començat a sonar amb força als passadissos del Metropolitano. En un mercat que es preveu actiu per als colchoneros, la seva incorporació podria ser una de les més destacades del proper estiu.