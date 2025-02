El Betis vol pescar al Rayo Vallecano

Acabat el mercat hivernal de fitxatges, els clubs ja centren la major part dels seus esforços en les seves respectives realitats esportives. Tot i així, des del departament de scouting, que va de la mà amb la direcció esportiva, segueixen atents al mercat. Fins a l'estiu no es poden dur a terme operacions, però en alguns despatxos ja comencen a fixar objectius.

El Real Betis Balompié es troba a la recerca d'un nou lateral dret per reforçar la seva plantilla, especialment després de les recurrents lesions d'Héctor Bellerín, qui no ha aconseguit recuperar la seva millor forma des del seu retorn al club. En aquest context, el nom d'Andrei Ratiu, actual jugador del Rayo Vallecano, ha emergit com una opció destacada per ocupar aquesta posició, segons han informat a El Nacional.

| UEFA

Trajectòria d'Andrei Ratiu

Nascut el 20 de juny de 1998 a Aiud, Romania, Andrei Florin Ratiu es va traslladar a Espanya als sis anys, integrant-se en les categories inferiors del Villarreal CF el 2010. Durant la seva estada al club castellonenc, Ratiu va progressar des de l'equip C fins al filial, arribant a debutar amb el primer equip a la UEFA Europa League l'abril de 2019.

Posteriorment, a la temporada 2020-2021, va ser cedit a l'ADO Den Haag de l'Eredivisie, on va acumular experiència en el futbol neerlandès. A l'agost de 2021, va signar un contracte de tres anys amb la SD Huesca, participant en 72 encontres i anotant tres gols durant la seva estada al club aragonès. El seu rendiment va cridar l'atenció del Rayo Vallecano, equip amb el qual va signar a l'agost de 2023 un contracte per cinc temporades.

Rendiment a la temporada 2024-2025

En la present campanya, Ratiu ha estat una peça clau en l'esquema del Rayo Vallecano. Ha disputat 20 partits a LaLiga, acumulant 1.819 minuts de joc, amb un registre d'un gol i dues assistències. La seva capacitat defensiva es reflecteix en les 16 faltes comeses i les 8 rebudes, mantenint una disciplina notable amb només dues targetes grogues i cap expulsió. A més, ha demostrat una precisió en les seves passades del 84,4% i una mitjana d'1,04 passades clau per partit, cosa que evidencia la seva contribució tant en defensa com en atac.

El destacat rendiment de Ratiu no ha passat desapercebut. El Real Betis ha mostrat interès en l'internacional romanès, considerant el seu fitxatge per reforçar el lateral dret. S'estima que el seu traspàs podria rondar els set milions d'euros. A més del Betis, clubs de la talla del FC Barcelona i el Real Madrid també han estat vinculats amb Ratiu, especialment durant el mercat hivernal, a causa de la seva necessitat de reforçar aquesta posició.

Característiques i estil de joc

Apodat "Sonic" per la seva impressionant velocitat, Ratiu ha registrat pics de fins a 36,1 km/h, consolidant-se com un dels jugadors més ràpids de LaLiga. La seva capacitat per incorporar-se a l'atac i tornar ràpidament a posicions defensives el converteix en un lateral modern i versàtil. A més, la seva habilitat en l'un contra un i la seva precisió en els centres augmenten el seu valor al mercat.

Ratiu té contracte amb el Rayo Vallecano fins al 2028, amb una clàusula de rescissió estimada en 25 milions d'euros. No obstant això, l'interès de clubs com el Real Betis podria propiciar negociacions en el pròxim mercat de fitxatges. La necessitat del Betis de reforçar el lateral dret, sumada al desig de Ratiu de continuar la seva progressió en un club amb aspiracions europees, podria facilitar un acord beneficiós per a ambdues parts.