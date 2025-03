Moviment del Cadis amb un futbolista per a Gaizka Garitano

En plena batalla per ascendir a Primera, un jugador ha passat de ser un complet desconegut a convertir-se en una de les peces més determinants de l'onze titular. La seva irrupció ha estat tan contundent que el club ja estudia com assegurar la seva permanència abans que sigui massa tard.

El ressorgiment del Cádiz i un canvi clau en la seva rereguarda

Des de l'arribada de Gaizka Garitano a la banqueta, el Cádiz ha viscut una transformació defensiva que ha canviat el rumb de l'equip. D'un conjunt fràgil i amb dubtes al darrere, ha passat a ser un dels blocs més sòlids de LaLiga Hypermotion. Les xifres justifiquen aquesta millora: dues victòries consecutives, set porteries a zero des del seu debut i una defensa que ja no concedeix avantatges amb tanta facilitat.

| Canva, Cádiz CF

I enmig d'aquesta evolució silenciosa, un nom s'ha instal·lat amb força en la defensa gaditana. Encara que el seu fitxatge va passar desapercebut a l'estiu, el seu rendiment l'ha portat a protagonitzar converses internes als despatxos del Nuevo Mirandilla.

Un creixement meteòric després de setmanes d'espera

No va ser titular des de l'inici. De fet, durant les primeres deu jornades ni tan sols va aparèixer al camp. Va ser en una derrota a Ipurua quan el cos tècnic va apostar per ell per primera vegada, potser més per necessitat que per convicció. Però el que va venir després ja no va ser casualitat.

| Cádiz CF, XCatalunya

Des d'aquell primer partit, la seva participació no ha deixat de créixer. Ja suma més de 1.300 minuts i la seva presència és sinònim de seguretat. L'equip se sent més còmode amb ell al darrere, el seu posicionament és cada vegada més fi i la seva lectura de joc ha sorprès fins i tot els més veterans. A més, ha format una societat eficaç amb Víctor Chust, relegant altres com Fali Giménez a un paper més secundari.

Qui és aquest jove que ha encaixat tan bé a Cádiz?

Té només 20 anys, fa més de 1,85 metres i posseeix una barreja de contundència sèrbia i temple impropi de la seva edat. Va ser cedit per un històric de l'Est europeu l'estiu passat, sense generar massa expectatives. El seu debut tardà semblava presagiar una cessió discreta, d'aquelles que no deixen empremta.

Però cada jornada que passa reforça la idea que el Cádiz ha trobat en ell una autèntica joia defensiva. La seva progressió és evident, el seu compromís és total, i la seva projecció sembla no tenir sostre.

La gran decisió del Cádiz

Ara, amb l'equip somiant amb els llocs alts de la classificació, el club es troba davant d'una disjuntiva que no pot ignorar per més temps. Exercir l'opció de compra o arriscar-se a perdre'l?

La clàusula és clara: 1,5 milions d'euros pel seu fitxatge definitiu. Una quantitat assumible per al mercat actual, però que exigeix un compromís seriós. La direcció esportiva ja s'ha reunit per valorar el pas següent. L'afició també ha parlat: a les xarxes, molts reclamen que es quedi.

El protagonista del moment

El seu nom comença a sonar amb força als mitjans locals. Fins i tot la Cadena SER ha avançat que l'operació està sobre la taula. La seva última actuació davant el Granada va ser decisiva: una entrada providencial, un rebuig mil·limètric i una altra porteria a zero. Tot en silenci, sense escarafalls, com ha estat sempre el seu estil.

El jugador és Bojan Kovacevic. El central cedit pel Partizan de Belgrad s'ha guanyat el respecte de Garitano, dels seus companys i d'una afició que ja el sent com a propi. I si tot segueix com fins ara, ho serà.

Bojan Kovacevic ha disputat 17 partits aquesta temporada amb el Cádiz CF, acumulant 1.371 minuts sobre el terreny de joc. Des del seu debut a la jornada 11 davant l'Eibar, el central serbi ha estat titular indiscutible, contribuint a què l'equip mantingui la porteria a zero en 7 d'aquests encontres. La seva fiabilitat en el tall, precisió en el joc aeri i maduresa tàctica destaquen malgrat els seus 20 anys. A més, ha comès molt poques faltes i encara no ha estat expulsat, reflex d'una defensa neta i eficaç. Uns números que expliquen per què el club vol retenir-lo.