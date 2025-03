Pep Guardiola 'toca' a un dels cracs del Barça i salten totes les alarmes

El FC Barcelona està immers en una etapa de reconstrucció on cada decisió compta. Després de mesos d'inestabilitat institucional i esportiva, la direcció encapçalada per Joan Laporta i l'àrea esportiva liderada per Deco s'ha centrat a consolidar un nucli competitiu i compromès. Les renovacions de pilars com Araújo, Pedri, Gavi o Pau Cubarsí han estat part d'una estratègia clara: mantenir el talent a casa i evitar ensurts al mercat.

Tanmateix, quan tot semblava encarrilat, un nou front ha començat a inquietar els dirigents del club. I no es tracta d'un jugador amb contracte a punt d'expirar ni d'un jugador del planter que busca protagonisme. És, precisament, una de les grans figures del moment. Algú que ha passat d'estar a la rampa de sortida fa pocs mesos a ser indiscutible dins i fora del camp.

| Manchester City, F.C. Barcelona

Un rendiment que ha canviat totes les percepcions

El futbolista en qüestió ha protagonitzat una transformació radical durant la present temporada. Lluny dels dubtes inicials, ha aconseguit assentar-se com a titular, guanyar galons dins del vestidor i convertir-se en un dels jugadors més estimats per l'afició culé. El seu rendiment ha estat, simplement, descomunal.

Amb xifres que freguen l'escandalós –més de 25 gols i prop de 20 assistències entre totes les competicions–, el seu impacte va més enllà dels números. És un jugador que desborda, que intimida, que apareix en els moments clau. Ha estat decisiu a la Champions League, ha liderat remuntades a LaLiga i, a més, s'ha mostrat com un perfil compromès amb l'escut.

Tan alt ha estat el seu nivell, que el seu nom ja sona entre els favorits per a la Pilota d'Or 2025. Una menció que fa només un any hauria sonat a utopia i que ara sembla perfectament assolible si manté el ritme.

| Manchester City, XCatalunya, Canva Creative Studio

L'ombra dels gegants europeus

Com sol passar amb aquest tipus d'explosions futbolístiques, els gegants del continent han començat a moure fitxa. Equips com l'Arsenal o el Paris Saint-Germain han mostrat interès, però qui realment està disposat a posar tota la carn a la graella és un vell conegut del barcelonisme: el tècnic que va canviar la història recent del club i que ara dirigeix un dels projectes més poderosos del planeta.

Des d'Anglaterra, els rumors apunten que el tècnic català ha demanat expressament el seu fitxatge per reforçar el seu atac de cara a la pròxima temporada. I ho faria, a més, amb un xec en blanc sobre la taula. La idea de construir un nou cicle al voltant de jugadors amb desbordament, intensitat i fam de títols col·loca el barcelonista al capdamunt de la llista d'objectius.

Al club blaugrana són conscients del risc. Encara que el jugador té contracte fins al 2027, la pressió mediàtica i les xifres que es manegen obliguen a moure fitxa. No només per retenir-lo, sinó també per reconèixer amb una millora salarial el rendiment mostrat i la seva creixent influència al vestidor.

Una renovació que no serà senzilla

El futbolista, fins ara, ha declarat públicament la seva intenció de seguir al Barça. Està feliç, se sent valorat i ha trobat el seu lloc dins de l'esquema de Hansi Flick. Tanmateix, les xifres que es barregen des d'altres clubs podrien canviar l'escenari ràpidament.

Per això, el club està treballant en una extensió de contracte fins al 2029 que el situaria entre els jugadors millor pagats de la plantilla. Una operació estratègica tant en l'àmbit esportiu com en el simbòlic. Lligar-lo seria un missatge clar al mercat: el Barça no està disposat a vendre les seves estrelles, ni tan sols per quantitats milionàries.

L'enigma que preocupa el barcelonisme

Aquest futbolista no va ser la primera opció quan va aterrar al Camp Nou. La seva arribada va generar debat i moltes veus dubtaven del seu encaix. Però amb esforç, disciplina i un talent desbordant, ha acabat per convertir-se en un dels actius més valuosos de l'equip. No només pel que aporta al camp, sinó també pel seu carisma, la seva entrega i la seva sintonia amb la graderia.

El seu nom? Raphinha Dias. El brasiler ha passat de ser un possible descart a convertir-se en l'estendard ofensiu del Barça. Ara, Pep Guardiola i el Manchester City amenacen amb trencar la banca per ell. I encara que des del club asseguren que no està en venda, saben que el mercat no perdona la indecisió.

El Barça té clar que no es pot permetre perdre el seu número 11 just quan ha assolit el seu millor nivell. I Raphinha ho sap. La pilota, ara, està a la teulada de Laporta i Deco.