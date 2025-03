Rafael Van der Vaart torna a encendre la polèmica contra Lamine Yamal

per Pol Nadal

El jove talent del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha protagonitzat recentment un intercanvi de declaracions amb l'exfutbolista neerlandès Rafael van der Vaart, generant enrenou en el món del futbol.

Què ha passat?

Tot va començar quan Van der Vaart va criticar l'actitud de Yamal al terreny de joc, assenyalant que portava els pantalons "massa baixos" i suggerint una falta d'esforç. Aquestes declaracions no van passar desapercebudes per al jove jugador, qui va decidir respondre de manera enginyosa.

| FCB

Durant el partit de quarts de final de la UEFA Nations League entre Espanya i Països Baixos, Yamal va anotar un gol crucial a la pròrroga. En la celebració, va baixar intencionadament els seus pantalons, en una clara al·lusió a les crítiques de Van der Vaart. A més, va compartir a les seves xarxes socials una imatge de la celebració, acompanyada d'un missatge irònic dirigit a l'exjugador neerlandès.

Rèplica de Van der Vaart

Després de la resposta de Yamal, Van der Vaart va tornar a pronunciar-se, aconsellant al jove futbolista que mantingui els peus a terra i no es cregui "una espècie de Déu". Tot i que va reconèixer el talent de Yamal, va emfatitzar la importància de la humilitat en l'esport.

Rendiment destacat de Lamine Yamal

Malgrat la controvèrsia, Lamine Yamal continua demostrant la seva vàlua al camp. En la present temporada, ha participat en 36 partits amb el FC Barcelona, anotant 11 gols i proporcionant 15 assistències. El seu rendiment ha estat clau per a l'èxit de l'equip en competicions nacionals i internacionals.

| F.C. Barcelona, Instagram, El Chiringuito

A més, en el recent encontre de la Champions League contra el Benfica, Yamal va assistir en el primer gol i va anotar-ne un d'excepcional des de fora de l'àrea, contribuint a la victòria del Barcelona per 3-1 i assegurant el seu pas als quarts de final.

Perspectives futures

La maduresa i el talent de Lamine Yamal als seus 17 anys el posicionen com una de les promeses més destacades del futbol mundial. No obstant això, figures com Thierry Henry han advertit sobre les pressions que enfronten els joves talents, comparant la seva situació amb la de Bojan Krkic i aconsellant cautela en el seu desenvolupament.

El FC Barcelona i la selecció espanyola tenen en Yamal un jugador amb un futur prometedor, sempre que es gestioni adequadament el seu creixement tant dins com fora del camp.