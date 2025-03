L'objectiu del Cadis en el Sevilla

A falta de diverses jornades per al tancament de la temporada a Segona Divisió, el Cádiz CF, actualment novè en la classificació amb 44 punts després de 31 partits, continua definint el seu projecte esportiu per al pròxim any. El conjunt gadità té clar que reforçar certes posicions serà clau per aspirar a l'ascens directe a Primera Divisió, i en aquest context, ha posat els seus ulls en un prometedor lateral dret que milita a les files del Sevilla Atlètic.

El Cádiz CF transita una temporada irregular, allunyat dels llocs d'ascens directe i també distanciat del playoff. No obstant això, la seva bona ratxa fa somiar amb la possibilitat de jugar els playoff. Sigui com sigui, l'equip busca rearmar-se per al pròxim curs, apuntant a incorporar jugadors joves que aportin qualitat i projecció.

Un dels principals llocs a reforçar és precisament el lateral dret, ja que dos dels seus actuals defensors, Iza Carcelén i Joseba Zaldua, finalitzaran els seus contractes al juny de 2025.

| Canva, Cádiz CF

Enmig d'aquesta planificació, apareix el nom de Dario Benavides, jugador de 22 anys del Sevilla Atlètic, el contracte del qual expira precisament en la mateixa data i que no ha estat renovat encara pel club hispalenc, deixant la porta oberta a la seva sortida gratuïta.

Una estrella del filial del Sevilla

Dario Benavides és un dels pilars fonamentals del filial sevillista a Primera Federació Grup 2. En la present temporada 2024/25, Benavides ha disputat 25 partits, sumant un total de 2.197 minuts.

La situació del Sevilla Atlètic contrasta amb la del Cádiz, ja que els sevillistes militen en tercera categoria, i Benavides busca un salt competitiu que el filial sevillista no pot garantir-li. El seu rendiment ha cridat l'atenció no només a Espanya, sinó també en equips de la Primeira Liga portuguesa.

Cádiz CF: favorit en la cursa per Benavides

El Cádiz CF no és l'únic interessat, però sí sembla el millor posicionat per fer-se amb els serveis del lateral almerienc. Durant l'últim mercat hivernal, el club cadista ja va intentar tancar la seva incorporació, però la negociació no va avançar per la negativa sevillista, preocupada per les baixes que podien patir en la primera plantilla.

Ara, amb el jugador lliure per negociar des de gener de 2025, el camí cap a Cádiz sembla més clar. La proximitat geogràfica i l'oportunitat real de competir per un lloc titular fan que tant el futbolista com el seu entorn vegin amb bons ulls la proposta del club que presideix Manuel Vizcaíno.

| Sevilla FC, Canva, XCatalunya

Un jove amb molta projecció

Benavides destaca per ser un lateral amb gran recorregut, segur defensivament i amb capacitat per aportar ofensivament. La seva versatilitat i joventut el fan ideal per adaptar-se al joc dinàmic i ofensiu que sol proposar el Cádiz al Nuevo Mirandilla.

El futbolista, format a les inferiors del Sevilla FC des de categoria cadet, ha aconseguit debutar amb el primer equip en partits de Copa del Rei i una breu aparició a LaLiga. Aquest bagatge competitiu li atorga experiència suficient per afrontar el desafiament de Segona Divisió i ser una opció real per competir al més alt nivell.