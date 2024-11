El moviment de l'Athletic Club amb Nico Williams que revoluciona 'El Chiringuito'

Durant els darrers mesos, el nom de Nico Williams està generant una expectació màxima. Des que va començar a relacionar-se amb el Barça i amb el Manchester City, els mitjans de comunicació esportius estan pendents de qualsevol moviment que es pugui produir i que doni alguna pista. El culebró va per llarg i cada petit detall pot significar una modificació a la trama.

El jove futbolista internacional amb Espanya havia deixat clar a l'estiu que la seva intenció era quedar-se molt de temps a l'Athletic Club i convertir-se en una estrella. Tot i això, gairebé ningú va acabar creient-se en el relat i el seu nom ha continuat estant relacionat especialment amb el futur pròxim del Barça. I ara al programa El Chiringuito s'han adonat d'un petit detall que podria significar alguna cosa.

El periodista Nico Rodríguez ha informat durant l'emissió del programa que l'Athletic Club ha presentat la seva quarta equipació per a aquesta temporada. Al vídeo de presentació apareixen diversos dels jugadors més importants de la plantilla basca, però no surt Nico Williams. Un detall si més no sorprenent, sobretot, tenint en compte que l'atacant és el gran ídol de l'afició actualment. "Ja sabem que aquestes coses algunes vegades volen dir alguna cosa i altres vegades, no", deia el periodista.

A Edu Aguirre, en canvi, el que més li va cridar l'atenció va ser la cançó utilitzada pel club a l'anunci oficial. És Sagarra Jo, un clàssic de la música popular basca. "Cançó força curiosa; aquesta música que ha triat l'Athletic Club és força curiosa", deia.

La temporada de Nico Williams

Després de la gran expectació que s'havia generat amb Nico Williams després del gran paper a l'Eurocopa, s'esperava que aquest curs el jove atacant pogués explotar del tot. El talent ja el té, sempre ho ha fet, però li falta fer un petit pas cap endavant pel que fa als números. Suma només un gol en els 12 partits que ha disputat a LaLiga fins ara; també dues assistències. Fins a 74 jugadors de LaLiga tenen més anotats que ell, inclosos centrals d'equips que s'ubiquen en llocs de descens.

| @nicolas_williams9

Així i tot, cada vegada que entra en contacte amb la pilota, l'ofensiva de l'Athletic arriba a pulsacions diferents. És diferencial en l'un contra un, elèctric en la conducció i desacomplexat quan s'ha d'abocar a l'àrea rival. Per això, el Barça segueix molt interessat a aconseguir el seu fitxatge i tornarà a intentar fer-ho als propers mercats.