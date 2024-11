Josep Pedrerol deixa K.O a Ancelotti per la lesió de Vinicius: 'Tant...'

per Iker Silvosa

La recent lesió de Vinicius Jr. ha obert un intens debat sobre la seva gestió al Reial Madrid i la càrrega de partits que suporta. Josep Pedrerol, en el seu habitual estil directe, no ha trigat a assenyalar Carlo Ancelotti com a responsable. "Ancelotti va aguantar Vinicius tot el partit perquè marqués el seu golet; perquè estigués content. Tant protegir Vinicius, l'acabarà perjudicant", va declarar el periodista al seu programa.

Vinicius, un dels jugadors més importants del Reial Madrid, va patir una lesió muscular al bíceps femoral després del partit contra el Leganés. Les proves mèdiques van confirmar que estarà de baixa unes tres setmanes, fet que suposa un cop dur per a l'equip. En un mes de novembre on el brasiler ha disputat cinc partits en només 19 dies, el seu físic ha acabat passant factura.

En tots aquests partits, excepte un, Vinicius ha jugat els 90 minuts. En l'únic que no va completar el partit, va ser substituït al minut 75. Després de conèixer-se la lesió, el jugador va expressar la seva frustració en xarxes socials, assenyalant l'exigent calendari com un dels culpables: “El boig calendari... A recuperar!!!!". Les seves paraules revifen el debat sobre la càrrega de partits a què s'han de sotmetre els futbolistes de primer nivell, que combinen lligues en cap de setmana, competició europea intersetmanal i finestres internacionals.

Alternatives en atac

Pedrerol, tot i això, ha anat més enllà, qüestionant les decisions d'Ancelotti respecte a Vinicius. Segons el periodista, el tècnic italià va prioritzar mantenir el jugador al camp per satisfer-lo en lloc de pensar en la seva salut física i deixar-lo descansar. Aquestes declaracions han generat un intens debat al voltant de la responsabilitat del cos tècnic en la planificació dels minuts dels jugadors clau.

A l'últim partit a Butarque, al minut 66', el Reial Madrid ja tenia el xoc pràcticament sentenciat després que Fede Valverde anotés el 0-2 en un llançament de falta. Carletto podria haver pensat ja no només en la càrrega de partits que acumulava el brasiler, sinó en les importants cites que treuen el cap a l'horitzó. Per exemple, la de demà a Anfield.

En aquest context, l'absència de Vinicius durant tres setmanes planteja interrogants sobre com gestionarà el Reial Madrid el seu atac. Amb Rodrygo també de baixa, el Reial Madrid viatja a Anglaterra amb Kylian Mbappé com a únic atacant titular disponible. Cal veure si Carletto confia en Arda Güler, Endrick o Brahim Díaz per acompanyar el gal al trident ofensiu.