Gir de 180 graus en el fitxatge de Deossa amb el Betis: Galleda d'aigua freda per al Celta i el València

El mercat de fitxatges mai deixa de sorprendre i, en ple inici de la pretemporada, diversos clubs de LaLiga s'han vist obligats a redefinir els seus plans. El Real Betis, immers en una profunda reestructuració, ha fet un pas inesperat en la negociació per Nelson Deossa, un migcampista que ha estat seguit de prop per la direcció esportiva bètica des de fa setmanes.

Mentrestant, Celta de Vigo i València CF observen amb una certa frustració com un dels seus objectius prioritaris, Borja Iglesias, està cada cop més lluny dels seus respectius projectes per a la campanya 2025/2026.

L'operació Deossa entra en la seva fase decisiva: el paper clau de Borja Iglesias

En els darrers dies, el Real Betis ha intensificat les converses per tancar el fitxatge de Nelson Deossa, un migcampista colombià que ha destacat recentment al futbol mexicà i al Mundial de Clubs. La secretaria tècnica verd-i-blanca, encapçalada per Manu Fajardo i Ramón Alarcón, ha viatjat personalment a Monterrey amb l'objectiu d'accelerar l'acord. S'estima que l'operació podria rondar els nou milions d'euros, tot i que la fórmula definitiva encara s'està definint.

| Mucho Deporte

Aquí és on la figura de Borja Iglesias pren protagonisme. El davanter gallec, que la temporada passada va rendir a bon nivell al Celta, ha estat ofert com a part de l'acord per abaratir l'arribada de Deossa al Villamarín, segons COPE. El club verd-i-blanc busca una cessió o fins i tot una venda parcial que ajudi a tancar la diferència econòmica amb Rayados i, de passada, resolgui el futur d'un futbolista que no entra en els plans de Pellegrini per al proper curs.

Celta i València, obligats a buscar alternatives al mercat de fitxatges

L'impacte d'aquest moviment s'ha fet notar especialment en dos clubs. El Celta de Vigo, que manté una excel·lent relació amb Borja Iglesias i el seu entorn després de la seva cessió l'any passat, comptava amb el seu fitxatge per reforçar la davantera. El tècnic Claudio Giráldez ha insistit en diverses ocasions en el seu desig de tornar a comptar amb el gallec, però les prioritats han canviat radicalment. L'aparició del Betis com a actor principal en el destí del ‘Panda’ deixa els celestes sense marge de maniobra.

Per la seva banda, el València CF, en plena reconstrucció després de l'arribada de Carlos Corberán, tenia en Borja Iglesias una de les opcions més interessants per al seu atac. El davanter, que ja va passar per la pedrera valencianista, podia encaixar perfectament en el nou projecte che. Tanmateix, l'estratègia del Betis ha desviat el focus i deixa tant els blanquiazules com els valencianistes pendents d'altres noms per cobrir les seves necessitats ofensives en aquest mercat estival.