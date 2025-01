Gir de 180º amb Rashford i el Barça després d'una decisió d'Amorim al United

El Manchester United travessa una situació tensa en les últimes setmanes, amb el focus posat en la seva davantera i els plans de futur de l'entitat anglesa. El club d'Old Trafford afronta la recta final del mercat d'hivern amb incògnites sobre la continuïtat d'alguns dels seus referents. Al mateix temps, des d'Espanya arriben rumors d'un interès blaugrana que podria desembocar en un dels moviments més sonats del tancament de finestra.

El protagonista d'aquesta història és Marcus Rashford, qui viu un moment complicat sota la direcció de Rúben Amorim. L'entrenador portuguès va ser contundent després del partit contra el Fulham, deixant clar que el ‘10’ no compleix els requisits d'esforç que ell exigeix en cada entrenament. “Prefereixo posar a Jorge Vital (el preparador de porters) abans que un futbolista que no dona el màxim cada dia”, va afirmar, sentenciant de forma gairebé definitiva l'atacant anglès.

El divorci ve de lluny, ja que el davanter va perdre protagonisme a mitjans de desembre, i cada nova convocatòria reforça la idea que la seva etapa com a red devil està en fase d'extinció. Amorim va insistir que els motius són sempre els mateixos: falta de compromís en el dia a dia. Per a ell, no hi ha excuses possibles, i si Rashford no canvia la seva dinàmica, el tècnic no pensa revisar la seva decisió.

Baixar-se el sou, clau

Amb aquest panorama, el FC Barcelona segueix de prop la situació, tot i que només queda una setmana per al tancament del mercat. Segons informava Marca, a més, el jugador estaria disposat a ajustar el seu salari per encaixar en l'exigent límit salarial del club culé, que no pot competir amb les xifres que ingressava al Manchester United.

El principal desafiament del Barça radica en el Fair Play Financer, que fins i tot després de la venda dels seients VIP del seu estadi no permet grans alardes. S'ha especulat amb la sortida de jugadors com Ansu Fati o Christensen per alliberar massa salarial, i així obrir la porta a la possible arribada de Rashford. A més, l'entitat catalana també busca tancar en aquests dies la venda d'Unai a l'Aràbia Saudita, la qual cosa podria proporcionar més marge econòmic.

Resulta significatiu que el davanter anglès, format a la pedrera del United i símbol de l'equip durant diverses temporades, contempli seriosament abandonar casa seva. El divorci amb Amorim sembla total i el futbolista no vol prolongar la incertesa. Trobar un nou destí on reprendre la seva millor versió és la seva gran prioritat, i el Camp Nou es presenta com un escenari perfecte per a aquest rellançament.

El calendari apreta i el mercat tanca el 3 de febrer a les 23.59 h, per la qual cosa cada hora que passa pot resultar determinant. El Barcelona, amb la urgència de reforçar la seva ofensiva, espera qualsevol moviment que faciliti aquesta incorporació d'última hora. Al mateix temps, Rashford mira amb cert anhel la possibilitat de vestir de blaugrana, sempre que l'encaix econòmic i esportiu es compleixi. En els pròxims dies se sabrà si aquest gir de 180º desemboca finalment en la signatura d'un contracte que revolucioni l'atac culé.