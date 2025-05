El missatge de Raphinha en català després de renovar amb el Barça

per Pol Nadal

La renovació d'una estrella sempre és motiu de celebració per a un club com el FC Barcelona. Quan es tracta de futbolistes compromesos no només amb l'equip, sinó també amb la cultura i la identitat catalana, l'emoció augmenta considerablement.

Aquest ha estat el cas recent al club blaugrana, que ha segellat la continuïtat d'un dels seus jugadors clau, qui a més s'ha guanyat el cor dels aficionats amb un gest molt especial.

Actualitat del FC Barcelona

El club català busca consolidar un projecte que ha mostrat solidesa en les últimes temporades i també recuperar la seva posició dominant a Europa. Dins d'aquesta estratègia, renovar contractes de figures essencials del vestidor es converteix en un objectiu prioritari.

| XCatalunya, Canva

L'extrem brasiler Raphinha ha estat un dels protagonistes més actius en aquesta nova era del Barça. La seva renovació fins al 2028 reforça la confiança en el projecte liderat per Hansi Flick. Des de la seva arribada a l'estiu de 2022, Raphinha ha destacat pel seu desbordament, velocitat i habilitat per assistir els seus companys, convertint-se en un element fonamental en l'atac blaugrana.

Estadístiques destacades i classificacions

Raphinha ha disputat fins a 130 partits oficials amb el Barça, acumulant 50 gols. Uns números increïbles per a un jugador de banda. Aquesta temporada ha despertat i s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla,

Juntament amb Robert Lewandowski i Lamine Yamal han format un trident d'atac impressionant, que en alguns moments de la temporada s'ha vist complementat per la presència d'altres grans jugadors com Fermín López o Ferran Torres.

L'emotiu missatge en català de Raphinha

La renovació del brasiler fins al juny de 2028 s'ha fet oficial en un acte al Spotify Camp Nou, on Joan Laporta, president del club, l'ha acompanyat en la presentació. Però més enllà de l'acte protocol·lari, Raphinha va decidir dirigir-se directament a l'afició blaugrana amb un missatge molt especial, i en català:

"El llegat continua, gràcies per l'afecte de tots, i gràcies a tots els que heu fet possible aquest dia... El Barça sempre".

Importància del missatge en la llengua del club

El club i els seus aficionats valoren positivament el gest de Raphinha durant el seu acte de renovació. És important que els jugadors sàpiguen quina és la llengua oficial del club i que simbolitza els valors del Barça. En aquest sentit, alguns jugadors com Fermín López, s'han atrevit amb el català i el parlen amb normalitat a les rodes de premsa.