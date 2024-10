Momento clave para Ansu Fati: La decisión que podría haber tomado el Barça

Este jueves se celebraba en Barcelona una cumbre entre Jorge Mendes, agente del futbolista y Deco, director deportivo y máximo responsable en las negociaciones con los jugadores. El tema principal a tratar fue el futuro del joven canterano culé. Las partes tienen claro que hay que buscar una solución que satisfaga a todos y una posible salida en forma de cesión en enero es la vía más viable actualmente. Su ficha es elevada para las cuentas del club tras su última renovación en 2021. Su contrato expira en 2026. En cuanto a su representante, quiere relanzar la carrera de su representado y no ver que se estanca, de ahí que lo esté moviendo a la espera de que algún club europeo se interese y haga una oferta al jugador.

Ansu estuvo una temporada cedido y su vuelta está siendo difícil

Tras ganar La Liga con Xavi Hernádez en la temporada 22-23, Ansu Fati buscaría más minutos y protagonismo fuera del Barça teniendo que marcharse a Inglaterra para jugar en el Brighton una temporada cedido. Su comienzo no fue sencillo ya que tuvo que adaptarse a un nuevo club, nueva ciudad, nueva cultura y un ritmo de juego muy diferente al que hay en la liga española, mucho más dinámico y vertical y con más espacios.

Tras solamente marcar 4 goles y ser suplente la mayoría de partidos, Ansu regresaba al Barça con la intención de convencer a Flick en la pretemporada pero tras los primeros entrenamientos y a pesar de que dejó buenas sensaciones, se lesionó y estaría un par de meses de baja. Ahora, tras disputar 132 minutos en estos últimos partidos y ver que todavía está falto de ritmo y rodaje, en el Barça y Flick personalmente creen que lo mejor es que se busque una salida, solo falta que el jugador de su aprobación final.

Flick no cuenta con Ansu Fati y Mendes le busca un destino

El otro día contra el Sevilla Ansu Fati entraría de rebote en el once titular tras la lesión de Eric en el calentamiento pero en partidos exigentes Flick no lo ve preparado. Contra el Bayern entra 5 minutos con el partido ya con 4-1 y contra el Madrid estuvo calentando pero no entró a pesar del resultado con 0-4 en el marcador.

Es una evidencia que no entra en su sistema de juego y su modelo de realizar una presión alta en campo rival y ser vertical y marcar diferencias arriba, algo que Lamine, Raphinha y Lewandowski están haciendo de maravilla y no hay intención de cambiar lo que funciona. Por su parte, Jorge Mendes le busca destino y el Sevilla de García Pimienta estuvo interesado en verano y podría volver a intentarlo en enero, algo que haría que el jugador tuviera más minutos y pueda revalorizarse. Ahora mismo tiene un valor de mercado en torno a los 15 millones de euros cuando hace unos años superaba los 80 millones.