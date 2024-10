Un ex del Barça demana tornar: Deco i Joan Laporta diran que NO

Les últimes setmanes s'han produït unes converses entre l'agent d'un excanterà culer amb el FC Barcelona per tractar la possibilitat de tornar al club blaugrana. Aquest noi en qüestió juga a les categories inferiors del Bayern de Munic, internacional marroquí i es diu Adam Aznou, una de les grans perles de la Masia, que abandonava la disciplina culer fa un parell d'anys a la recerca d'oportunitats amb vista al primer equip en un altre lloc. I és que el Bayern de Munic li va prometre que aviat faria el salt al primer equip tan bon punt trepitgés Munic i després d'estar-hi un temps allà el jugador veu que no s'està complint la promesa que li van fer, d'aquí que vulgui tornar a Barcelona.

Adam Aznou, una de les joies més grans de la masia

Aquest jove lateral d'origen marroquí estava cridat a ser una de les grans promeses del FC Barcelona, ja que tots els tècnics i observadors que l'havien vist a la masia ja destacaven el seu talent i les seves qualitats amb 13, 14 o 15 anys perquè ja destacava molt per sobre de la resta. Una important oferta econòmica i una promesa de jugar molt aviat al Bayern de Munic va fer que abandonar la masia amb 16 anys per posar rumb a Munic.

| Getty Images

El jugador està destacant a les categories inferiors del club alemany i encara que ha entrenat amb el primer equip del Bayern i ha entrat en algunes convocatòries, encara no ha debutat en partit oficial. Encara considera Barcelona com casa seva i guarda grans amistats de la masia i la seva estada a Barcelona com Lamine Yamal, un dels seus millors amics.

Laporta i Deco rotunds, NO torna

Aquest interès de voler tornar per part del futbolista i el seu entorn ha arribat a orelles de la direcció esportiva i junta directiva culer que tenen clar que per moltes ganes que tingui de tornar, el club no es planteja repescar-ho, ja no només pel fet de tenir Alejandro Balde al lateral i tenir altres prioritats com el possible fitxatge de Davies, sinó també com un missatge i avís a tots els jugadors de la Masia que si se'n van i abandonen el club, la seva tornada després serà complicada.

Així que a l'hora d'haver de prendre la decisió d'abandonar i deixar la Masia, ningú no els pressionarà ni els retindrà però estaran advertits que fora del Barça fa molt de fred i no és tan fàcil tornar-hi. Exemples com Marc Bernal o Marc Casadó recentment han de ser valorats pel fet d'esperar l'oportunitat i esperar amb ànsies el moment en què estiguin preparats per aprofitar l'oportunitat.

El jove lateral acaba contracte el 2027 i un dels handicaps que hi ha també és que el Bayern demanaria una compensació econòmica important per una de les joies de la seva filial.