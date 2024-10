L'elevada prima de fitxatge que demana Alphonso Davies per fitxar pel Barça

per Info Blaugrana

Qualsevol club que vulgui fitxar Alphonso Davies ha de saber les pretensions econòmiques que exigeix tant jugador com a agent del futbolista per unir-se al club en qüestió. I és que el Barça ha preguntat i temptejant aquesta opció ja que és un jugador que acaba contracte i queda lliure. L'entorn de Davies exigeix un contracte de 4 temporades a raó de 10 milions d'euros nets anuals i una prima de fitxatge de 15 milions més. Sens dubte, unes pretensions que fan que el Bayern de Munic es vagi allunyant cada cop més d'una possible renovació.

Els equips interessats a fitxar Alphonso Davies

Són diversos els equips que tenen en ment licitar pel lateral canadenc que queda lliure el juny del 2025. El Madrid és el que més temps porta darrere seu, fins i tot hi ha hagut contactes amb el seu entorn i estan a l'espera de poder fer una oferta satisfactòria al jugador.

Volen reemplaçar Mendy amb Davies i intentar traspassar Fran García amb què amb prou feines compten. D'altra banda hi ha el FC Barcelona, que precisament dimecres passat s'enfrontarien al duel de Champions League.

El Barça té la carta de Hansi Flick, que coneix molt bé el futbolista i de fet va ser el tècnic alemany el que el va fer debutar amb el primer equip del Bayern el 2019 a la seva època a Munic. A Deco li agrada molt el futbolista i encara s'ha de veure si el Barça acaba finalment entrant a la licitació, dependrà de la situació financera culer a final de temporada. Un altre dels equips que si es pot permetre el seu fitxatge i ha mostrat interès és el Manchester United, no obstant és un projecte que no convenç tant el futbolista després del difícil moment que està vivint el club anglès.

| FCB, XCatalunya

Com encaixaria Davies al Barça i quina competència tindria?

Sens dubte els bons futbolistes sempre encaixen en un club tan gran com el Barça, però Davies encaixaria especialment bé en el sistema de joc i la idea que té Hansi Flick. Flick busca laterals profunds i ràpids que arribin a línia de fons , un equip ràpid i vertical per fer mal a les defenses rivals a través de la possessió de la pilota però també en transicions.

| XCatalunya, FootyRenders

L'únic dubte és que aquesta posició l'ocupa Alejandro Balde, un jugador en què hi ha plena confiança en el club i que l'ídol de Balde és Alphonso Davies precisament, dit pel mateix jugador. Cal veure si en cas d'arribada de Davies, Flick pot modificar el sistema i encaixar peces perquè un sigui més ofensiu i l'altre més defensiu o simplement hi hagi una rivalitat sana a la recerca de guanyar-se un lloc a l'onze titular.