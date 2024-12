Mitjans anglesos ho confirmen: Deco es fixa en un '9' per al Barça si falla Gyökeres

Encara que encara queda temps perquè comenci el mercat de fitxatges d'estiu, el FC Barcelona ja està treballant en possibles incorporacions. El club blaugrana estudia quines posicions necessiten ser reforçades i analitza candidats que puguin oferir solucions immediates. Una de les prioritats del Barça és fitxar un davanter centre que pugui prendre el relleu de Robert Lewandowski en els pròxims anys.

La gran aposta del club continua sent Viktor Gyökeres, davanter de l'Sporting de Lisboa. L'atacant suec ha brillat a la lliga portuguesa i a la Champions i compta amb un futur prometedor. No obstant això, l'elevada competència pel seu fitxatge ha complicat les opcions del Barça. Diversos equips de la Premier League, com el Manchester United, també estan interessats a fer-se amb Gyökeres. A més, el seu valor de mercat ha pujat considerablement, cosa que encareix l'operació.

Davant d'aquesta situació, el Barça ha començat a buscar alternatives i, segons han informat a SunSport, ha posat els seus ulls en un altre suec: Alexander Isak, davanter del Newcastle United. L'atacant, molt estimat per l'afició de les "urracas", està sent una de les grans estrelles de la Premier League aquesta temporada. Isak, de 25 anys, ha disputat 16 partits aquesta campanya, en els quals ha aconseguit 8 gols i 4 assistències. És un davanter que combina qualitat tècnica, velocitat i olfacte golejador, característiques que encaixen perfectament en l'estil de joc del Barça. A més, la seva experiència a LaLiga, després del seu pas per la Real Sociedad, és un factor que juga a favor de la seva possible incorporació.

| Newcastle United

De suecs va la cosa

El Newcastle va pagar una xifra rècord de 63 milions de lliures per Isak el 2022. Des de llavors, el suec s'ha convertit en un dels pilars de l'equip dirigit per Eddie Howe. L'afició del Newcastle ha mostrat el seu afecte cap al davanter, arribant fins i tot a dedicar-li un tifo fa unes setmanes. El seu contracte amb el club anglès finalitza el 2028, cosa que complica una possible sortida. Segons fonts angleses, el seu valor de mercat ronda els 75 milions d'euros, però el Newcastle no estaria disposat a vendre'l per menys de 100 milions.

Deco, director esportiu del Barça, té clar que Isak és una alternativa de qualitat si finalment no es concreta el fitxatge de Gyökeres. L'operació, però, no serà senzilla. A més de la resistència del Newcastle, el Barça haurà de competir amb altres clubs de la Premier League. Equips com l'Arsenal també han mostrat interès en el davanter suec. Mikel Arteta, entrenador de l'Arsenal, considera Isak un objectiu prioritari per reforçar el seu atac la pròxima temporada.

La situació econòmica del Barça també juga un paper crucial en aquesta operació. El club blaugrana necessitarà negociar amb el Newcastle per intentar rebaixar el preu del traspàs. La bona relació entre ambdues directives podria facilitar les converses. No obstant això, el Newcastle té una posició de força gràcies al contracte llarg que manté amb Isak.