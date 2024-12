L'Albacete respira tranquil: Esquiva una jugada del Celta de Vigo

El mercat de fitxatges de gener sempre genera tensió entre els equips de Segona Divisió. Els clubs de la categoria de plata solen témer que equips de Primera aprofitin per reforçar-se a costa dels seus millors jugadors. Aquest mes és clau per definir plantilles i evitar baixes que puguin comprometre el rendiment de l'equip en la segona part de la temporada.

En aquesta ocasió, l'Albacete Balompié ha estat a punt de veure's afectat per una operació aliena. La notícia de l'interès del RB Leipzig per Óscar Mingueza, jugador del Celta de Vigo, avançada per Relevo, va encendre les alarmes. Els alemanys semblen disposats a pagar una xifra important per fer-se amb el lateral dret en aquest mercat d'hivern. Davant aquest escenari, el club gallec necessitava una solució ràpida i va apuntar cap a un dels seus cedits: Javi Rueda, actualment a l'Albacete.

Javi Rueda està cedit pel Celta fins al 30 de juny i el seu rendiment no ha passat desapercebut. El jugador és fonamental en els esquemes d'Alberto González, tècnic de l'Albacete. Des de la banda dreta, ha aportat 2 gols i 1 assistència en 18 partits, una dada notable per a un lateral. A més de la seva aportació ofensiva, la seva solidesa defensiva l'ha convertit en titular indiscutible en l'equip manxec.

El possible retorn del jugador a Vigo suposaria un dur cop per a l'Albacete, que està en una situació delicada. Actualment, l'equip ocupa una posició a la meitat de la taula de LaLiga Hypermotion. Miren tant cap amunt, amb la il·lusió de lluitar pels llocs d'ascens, com cap avall, amb la necessitat d'evitar la zona de descens. La sortida d'un jugador clau com Javi Rueda en ple mes de gener hauria deixat la plantilla molt debilitada.

L''Alba' transmet calma

Tanmateix, Toché, director esportiu de l'Albacete, ha aclarit la situació i ha portat tranquil·litat als aficionats. En declaracions recents, va assegurar que no existeix cap clàusula que permeti al Celta recuperar Javi Rueda abans del final de la seva cessió. "El vam voler signar en propietat i veurem si tenim opció de quedar-nos-el al final de la temporada", va explicar Toché. D'aquesta manera, el futbolista seguirà defensant la samarreta de l'Albacete fins al 30 de juny.

Per ara, el Celta de Vigo haurà de buscar altres alternatives en cas de perdre Mingueza. Per a l'Albacete, la tranquil·litat torna a regnar. Javi Rueda seguirà sent un puntal en defensa i un jugador clau en les aspiracions de l'equip manxec per a la resta de la temporada. La possibilitat d'ampliar la seva vinculació a l'estiu també queda oberta, cosa que podria significar una aposta de futur per a l'Albacete.