El missatge d'Oyarzabal a Imanol Alguacil que posa en tensió la Reial Societat

Ahir a la nit es va disputar un dels millors derbis que ens brinda anualment el futbol espanyol, el basc. La Reial Societat va visitar el seu gran rival, l'Athletic Club, i va perdre per la mínima en un xoc en què van ser els bilbaïns els que van merèixer guanyar per sensacions. I això, però, no és una cosa nova, sinó una tendència que es repeteix els últims anys.

I és que precisament en els últims quatre derbis disputats a San Mamés, l'Athletic Club ha aconseguit emportar-se la victòria. Ahir ho van fer amb un solitari gol d'Oihan Sancet, que va rematar amb la testa una bombada centrada de Nico Williams. Amb això, els d'Ernesto Valverde ubiquen la distància entre tots dos a la classificació en cinc punts, aconseguint la cinquena plaça de la taula i deixant la Reial desena.

| Athletic Club

És evident que al si del club 'txuri-urdin' no estan gens satisfets amb aquesta tendència ombrívola i, de fet, ja s'ha començat a generar certa tensió. Un dels jugadors emblema de l'equip, Mikel Oyarzabal, cariacontegut després de la derrota, va explicar a la roda de premsa postpartit les seves sensacions. I va aprofitar per llançar un dard que ell creu que és el gran culpable, Imanol Alguacil, l'entrenador.

"Fa quatre anys que les coses ens estan costant molt, que no som nosaltres mateixos, llavors potser cal fer-hi un ull des de l'inici. Des de com ho plantegem, des de quina és la idea que tenim des de dins. Hem d'intentar fer tots autocrítica. Al camp hem de ser conscients que els que hi som a dins i els que treuen les castanyes del foc som nosaltres. Portem molts anys aquí no sé si amb el mateix error i hem de mirar tots cap a dins", va proclamar el futbolista.

Imanol Alguacil torna el dard

Una postura molt diferent té el tècnic de l'equip, que atribueix als jugadors la seva actitud i prestacions durant el transcurs del duel. "L'Athletic ha estat superior i millor i no tinc res a dir. No m'ha agradat gens l'equip perquè no hem vingut a jugar el derbi. Per mi, avui cap jugador de la Reial Societat ha fet un partit brillant. Si hi hagués pogut treure els onze, hagués tret els onze”.

Això sí, l'escenari canvia rotundament quan el derbi canvia de feu i es disputa al Reale Arena. Davant de la parròquia donostiarra, l'Athletic Club no aconsegueix guanyar des que ho fes el 2017. En els darrers set derbis celebrats a Sant Sebastià, s'han produït cinc victòries locals i dos empats. Allà se citaran tots dos a la 34a jornada, el primer cap de setmana del mes de maig.