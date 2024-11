El recado de Oyarzabal a Imanol Alguacil que pone en tensión a la Real Sociedad

Anoche se disputó uno de los mejores derbis que nos brinda anualmente el fútbol español, el vasco. La Real Sociedad visitó a su gran rival, el Athletic Club, y perdió por la mínima en un choque en el que fueron los bilbaínos los que merecieron ganar por sensaciones. Y esto, no obstante, no es algo nuevo, sino una tendencia que viene repitiéndose en los últimos años.

Y es que precisamente en los últimos cuatro derbis disputados en San Mamés, el Athletic Club ha conseguido llevarse la victoria. Ayer lo hicieron con un solitario gol de Oihan Sancet, que remató con la testa un bombeado centro de Nico Williams. Con esto, los de Ernesto Valverde ubican la distancia entre ambos en la clasificación en cinco puntos, alcanzando la quinta plaza de la tabla y dejando a la Real décima.

| Athletic Club

Es evidente que en el seno del club 'txuri-urdin' no están nada satisfechos con esta sombría tendencia y, de hecho, ya ha empezado a generarse cierta tensión al respecto. Uno de los jugadores emblema del equipo, Mikel Oyarzabal, cariacontecido tras la derrota, explicó en la rueda de prensa pospartido sus sensaciones. Y aprovechó para lanzar un dardo al que él cree que es el gran culpable, Imanol Alguacil, el entrenador.

"Llevamos cuatro años que las cosas nos están costando mucho, que no somos nosotros mismos, entonces igual hay que echarle un ojo desde el inicio. Desde cómo lo planteamos, desde cuál es la idea que tenemos desde dentro. Debemos intentar hacer todos autocrítica. En el campo debemos ser conscientes de que los que estamos ahí dentro y los que sacan las castañas del fuego somos nosotros. Llevamos muchos años aquí no sé si con el mismo error y debemos mirar todos hacia dentro", proclamó el futbolista.

Imanol Alguacil devuelve el dardo

Una postura muy distinta tiene el técnico del equipo, quien achaca a los jugadores su actitud y sus prestaciones durante el transcurso del duelo. "El Athletic ha sido superior y mejor y no tengo nada que decir. No me ha gustado para nada el equipo porque no hemos venido a jugar el derbi. Para mí, hoy ningún jugador de la Real Sociedad ha hecho un partido brillante. Si hubiera podido quitar a los once, hubiera quitado a los once".

Eso sí, el escenario cambia rotundamente cuando el derbi cambia de feudo y se disputa en el Reale Arena. En frente de la parroquia donostiarra, el Athletic Club no logra ganar desde que lo hiciera en 2017. En los últimos siete derbis celebrados en San Sebastián, se han producido cinco victorias locales y dos empates. Allí se citarán ambos en la 34ª jornada, el primer fin de semana del mes de mayo.