Hansi Flick s'ho pensarà molt abans de fer-lo jugar: L'afició del Barça sentencia

El Barça va deixar escapar un avantatge de 2-0 a Balaídos per acabar empatant 2-2 contra el Celta. L'equip culer, que semblava tenir el partit controlat, va patir una desconnexió els últims minuts que va permetre al Reial Madrid, després de vèncer en el seu respectiu duel, retallar dos punts a la classificació. Els errors acumulats al tram final van generar frustració entre els aficionats, que no van dubtar a assenyalar culpables després d'un resultat que torna a encendre les alarmes.

Entre les crítiques més dures, el nom de Frenkie de Jong ressona amb força. El neerlandès, que va tornar després de la lesió al turmell fa tot just un mes, no aconsegueix convèncer ni el seu entrenador ni l'afició. De Jong va ingressar al minut 75 amb el marcador 2-0 a favor del Barça, però la seva presència al camp va coincidir amb el col·lapse de l'equip. “És entrar Frenkie de Jong i tornar el Barça de Xavi”, va afirmar el periodista Xavi Valls després del matx.

El migcampista no va aconseguir imposar el control necessari al centre del camp en un moment crític del partit. En comptes d'aportar calma, va optar per conduccions arriscades que van trencar el ritme de l'equip. La seva desconnexió tàctica i una pressió deficient van permetre al Celta trobar espais i generar perill als minuts finals. Les estadístiques de De Jong reflecteixen la seva actuació: va perdre dues pilotes i només va guanyar un dels tres duels disputats.

| F.C. Barcelona

Frenkie de Jong, condemnat

L'afició del Barça no va trigar a reaccionar, i les xarxes socials es van omplir de crítiques cap al jugador. Expressions com “L'holandès errant” o “Fora del meu equip” van dominar el debat després del partit. Encara que De Jong fa temps que és qüestionat, l'empat a Balaídos sembla haver esgotat la paciència dels seguidors culers.

Hansi Flick, que no va dubtar a assenyalar els errors de l'equip en roda de premsa, es podria replantejar el rol de De Jong en el futur. El neerlandès, que va arribar al Barça com una de les grans promeses del futbol europeu, sembla que està en un moment delicat de la seva carrera. La pressió del contracte i les expectatives acumulades l'han convertit en un blanc fàcil per a les crítiques. Tot i el seu talent, necessita recuperar la confiança de l'afició i del cos tècnic si es vol mantenir com una peça important en el projecte de Flick.

L'empat a Balaídos no només deixa punts pel camí, sinó també seriosos dubtes sobre la capacitat d'alguns jugadors clau. Frenkie de Jong haurà de demostrar que es pot adaptar a les exigències d'un Barça que no es pot permetre més errors si vol lluitar pel títol.