Josep Pedrerol sorprèn després de l'Inter - Barça: 'Lamine Yamal...'

La dolorosa eliminació del FC Barcelona a les semifinals de la Champions League 2025 davant l'Inter de Milà ha deixat moltes reaccions en l'entorn futbolístic. Una de les més cridaneres ha estat la del conegut presentador d'El Chiringuito, Josep Pedrerol, qui va sorprendre a propis i estranys a l'inici del seu programa amb un emotiu reconeixement a la figura de Lamine Yamal.

"Fa ràbia, no? I no és just. No és just. Lamine Yamal mereixia estar a la final. Ho ha fet tot ell", va expressar Pedrerol visiblement afectat pel desenllaç del partit. El jove jugador del Barça va destacar especialment en l'eliminatòria, convertint-se en una de les peces fonamentals de l'equip i demostrant un talent excepcional sobre la gespa.

Dolor pels joves talents del Barça

Pedrerol no va amagar la seva tristesa, mencionant també altres joves futbolistes de l'equip blaugrana: "Em fa pena per Lamine Yamal, per Cubarsí, pels nois que han fet un esforç enorme i que no estaran a Munic". El periodista va reconèixer així el gran esforç realitzat pels joves talents del Barça durant tota la temporada i especialment en aquestes semifinals, on van estar a minuts d'aconseguir la desitjada classificació.

La crítica per la gestió final del partit

Malgrat el reconeixement cap als jugadors joves, Pedrerol no va dubtar a assenyalar la mala gestió en els minuts finals de l'encontre per part de l'equip blaugrana. "Guanyant 3-2 faltant tres minuts i mig no es pot perdre. No s'ha de jugar més. Falta el colmillo aquí", va indicar el presentador, suggerint que el Barça hauria d'haver tancat el partit amb més intel·ligència i contundència per evitar el gol d'Acerbi en l'últim sospir, que finalment va portar el partit a la pròrroga.

Araújo assenyalat

Josep Pedrerol també es va referir directament a Ronald Araújo, qui va estar involucrat negativament en els dos últims gols de l'Inter. "I Araújo, igual que ha salvat partits, avui ha tingut mala sort", va comentar, reconeixent la trajectòria del defensa uruguaià però també apuntant la seva clara responsabilitat en l'eliminació culé.

En un emotiu tancament de la seva intervenció, Pedrerol va enviar un missatge carregat d'emocions als seguidors del Barça: "Culés, podeu estar orgullosos. Orgullosos, sí. Molt. I cabrejats, més". Amb aquestes paraules, el periodista va deixar clar el sentir general d'una afició que, malgrat l'orgull per l'esforç mostrat pel seu equip, no pot amagar la profunda decepció generada per l'eliminació i les circumstàncies en què es va produir.

Les paraules de Josep Pedrerol reflecteixen clarament el sentiment de molts aficionats culés després d'una eliminatòria en què van estar molt a prop d'aconseguir un objectiu històric i en què, indubtablement, van brillar les joves promeses com Lamine Yamal.