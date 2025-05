El mensaje de Lamine Yamal al Barça tras caer en Champions: 'Cumpliré...'

Lamine Yamal, una de las figuras más destacadas del FC Barcelona en la eliminatoria de semifinales de la Champions League 2025 frente al Inter de Milán, ha enviado un emotivo mensaje a la afición culé tras la dolorosa eliminación europea. Aunque el joven jugador brilló en ambos encuentros, los postes y las brillantes intervenciones del portero interista Yan Sommer le privaron de ser el gran héroe blaugrana.

"Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser pero volveremos, no tengáis ninguna duda, 'CULERS', no pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto", escribió Lamine Yamal en sus redes sociales horas después del partido, mostrando así su compromiso absoluto con el equipo y la afición.

Una promesa firme para el futuro

Consciente del potencial que ha demostrado esta temporada y especialmente en la eliminatoria ante el Inter, Yamal añadió una promesa que ha emocionado profundamente a los seguidores del Barça: "Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo". El futbolista se refería claramente al trofeo de la Champions League, una meta que el club catalán lleva persiguiendo desde hace años.

| FCB

Actuación estelar a pesar de la eliminación

Aunque finalmente no pudo llevar al equipo a la ansiada final en Múnich, Yamal dejó actuaciones memorables en estos partidos de semifinales. Durante los 210 minutos disputados frente al Inter, el joven jugador estuvo muy cerca del gol en varias ocasiones, enviando hasta tres disparos a los postes y forzando a Yan Sommer a realizar intervenciones prodigiosas que acabaron siendo decisivas.

Su talento y entrega le han ganado el cariño incondicional de una afición culé que ya lo considera una pieza fundamental para el futuro inmediato del club.

El futuro asegurado en el Barça

Además, el mensaje publicado por Lamine Yamal no deja lugar a dudas sobre su futuro: continuará vistiendo la camiseta blaugrana y renovará su contrato este verano, despejando cualquier posible rumor sobre una salida.

"Pero el domingo es otra final y hay que estar todos juntos. ¡Visca el Barça!", finalizó en su emotivo mensaje, demostrando también su madurez al recordar que, aunque la decepción europea es profunda, el equipo debe mantener la unión y enfocarse en los próximos desafíos inmediatos. Como el Clásico de LaLiga, en el que hay tres cuartos de LaLiga en juego.

La afición culé, a pesar de la decepción tras la eliminación europea, puede consolarse con la certeza de que uno de sus mayores talentos tiene claro su compromiso con el club y con la consecución del máximo trofeo continental en los próximos años.