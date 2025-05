Hansi Flick contundent amb l'àrbitre de l'Inter-Barça: 'Li he dit...'

L'eliminació del FC Barcelona a mans de l'Inter de Milà a les semifinals de la Champions League 2025 ha deixat no només tristesa i decepció en l'expedició culé, sinó també una profunda frustració per les decisions arbitrals que consideren perjudicials per als seus interessos. Hansi Flick, tècnic blaugrana, s'ha mostrat contundent en roda de premsa sobre l'actuació arbitral, encara que ha preferit mantenir les seves paraules a l'àrbitre en privat.

"No m'agrada parlar de l'àrbitre. A ell li he dit el que penso, però no ho diré aquí", va expressar Flick visiblement molest per les múltiples accions polèmiques que van acabar condicionant el resultat del partit, incloent-hi un penal polèmic contra el Barça, una mà no assenyalada dins de l'àrea interista i diverses decisions controvertides que han enfurismat l'afició culé. En una anterior pregunta, també s'havia referit al col·legiat: "No vull parlar massa de l'àrbitre, però cada decisió que prenia, si era 50-50, era per a ells".

Orgullós de l'equip malgrat l'eliminació

Encara que clarament afectat per la derrota, Hansi Flick va destacar l'entrega i l'actitud dels seus jugadors en un partit extremadament complicat: "Estic decebut, però no amb l'actuació de l'equip. Ho han intentat tot. Estem fora, però l'any que ve ho tornarem a intentar de nou per fer feliços als aficionats i a tot el club".

| Inter de Milán

Flick també va subratllar la dificultat que representa enfrontar-se a un rival del nivell de l'Inter, reconeixent la qualitat i solidesa del conjunt italià: "L'Inter també juga, és un gran equip. Defensen molt bé, tenen bons davanters...". Malgrat el dur cop, el tècnic alemany va ressaltar la importància d'aprendre d'aquest tipus d'experiències: "Aprendrem d'aquest partit. És una progressió. Volem seguir aprenent. No tenim ara molt de temps per entrenar, però la pròxima temporada hi serem de tornada".

Missatge a jugadors i aficionats

Flick va aprofitar també per enviar un missatge positiu tant als seus jugadors com a l'afició blaugrana: "Tothom està decebut. Vam aconseguir remuntar. Podem estar orgullosos, jo ho estic del meu equip. Ho hem donat tot. De vegades pensem que el resultat és injust, i hi ha hagut algunes decisions arbitrals. Vull agrair a l'afició que ha estat aquí donant-nos suport".

"Estem fora, però tornarem l'any que ve. Quan veus els últims partits i la semifinal, és l'ambient que volem. L'equip ho ha donat tot. Hem d'acceptar el resultat. Hem estat eliminats, però seguim endavant", va afegir amb determinació.

El Barça ha tornat a ser gran a Europa?

Qüestionat sobre si aquesta temporada ha suposat el retorn del Barça a l'elit europea, Flick va ser rotund: "L'equip i els jugadors es mereixen aquest respecte. Juguem per guanyar títols i volem guanyar-los. Ara a LaLiga tenim un partit molt difícil. Hi ha tres dies per preparar-lo. Cada jugador, quan es miri al mirall, pot estar orgullós".

Finalment, sobre l'imminent Clàssic davant el Real Madrid, Flick va preferir no aprofundir massa: "Analitzarem primer aquest partit i després ja veurem què fer. Això és futbol, és part de la vida, no sempre podem guanyar".

El tècnic alemany va deixar clar amb les seves declaracions que, encara que la derrota ha estat dura, el FC Barcelona continua amb el cap alt, decidit a tornar amb més força la pròxima temporada.