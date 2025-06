Ni Carreras ni Grimaldo, el lateral escollit pel Reial Madrid: lluita amb el Liverpool

per Iker Silvosa

Amb la vista posada en el Mundial de Clubs, el Reial Madrid intensifica la recerca d’un reforç clau per al lateral esquerre. Segons han informat des de El Chiringuito, després de les complicacions en les negociacions per Álvaro Carreras i Alejandro Grimaldo, el club blanc ha posat la seva atenció en una jove promesa que ha brillat a la Premier League: Milos Kerkez. L’hongarès de 21 anys, actualment al Bournemouth, ha despertat l’interès de diversos grans d’Europa, inclòs el Liverpool, que ja ha avançat en les converses pel seu fitxatge.

La urgència del Madrid i les opcions descartades

El Reial Madrid considera prioritari tancar la incorporació d’un lateral esquerre abans del Mundial de Clubs, torneig que comença a mitjans de juny. La intenció era comptar amb Álvaro Carreras, però el Benfica es nega a deixar-lo sortir abans de la competició, ja que també la disputarà. L’alternativa, Grimaldo, sembla que tampoc ha prosperat, segons aquesta informació de Marcos Benito. Així, el club blanc ha activat el seu "pla C": Milos Kerkez, que ha estat una de les revelacions de la temporada a la Premier League sota la direcció d’Andoni Iraola al Bournemouth.

Kerkez ha disputat els 38 partits de la Premier League 2024/25 com a titular, sumant 2 gols i 6 assistències. El seu rendiment defensiu també ha estat destacat, amb 11 porteries a zero i una taxa d’èxit en duels del 53%. A més, ha realitzat 99 entrades, 66 intercepcions i 155 refusos, consolidant-se com un dels millors laterals joves de la lliga anglesa.

| Premier League

Competència pel seu fitxatge: el Liverpool pren la davantera

El Liverpool ha mostrat un fort interès en Kerkez, veient en ell un possible successor d’Andy Robertson. Segons informes, el club d’Anfield ha arribat a un acord personal amb el jugador i està en negociacions avançades amb el Bournemouth per tancar el traspàs, valorat en uns 45 milions d’euros. El mateix Kerkez ha expressat el seu entusiasme per unir-se al Liverpool, cosa que podria inclinar la balança a favor dels reds.

Què pot aportar Kerkez al Reial Madrid?

Kerkez és un lateral esquerre ofensiu, amb gran capacitat per incorporar-se a l’atac i generar perill per la banda. La seva joventut i projecció el converteixen en una opció atractiva per al Reial Madrid, que busca rejovenir la seva plantilla i assegurar el futur en aquesta posició. A més, la seva experiència a la Premier League i a la selecció hongaresa li atorguen un bagatge competitiu important.