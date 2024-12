El missatge d'Iñaki Williams que il·lusiona l'Athletic Club: 'Paraules majors'

L'Athletic Club està vivint un moment dolç a LaLiga. Amb un estil de joc sòlid i efectiu, els lleons han aconseguit posicionar-se com a un dels equips més en forma de la competició. No només acumulen onze partits consecutius sense perdre en totes les competicions, sinó que també han enllaçat tres victòries seguides a LaLiga, cosa que els col·loca a set punts del líder, el Reial Madrid. Aquest rendiment ha despertat la il·lusió de l'afició de San Mamés, que comença a somiar objectius grans.

Iñaki Williams, una de les estrelles de l'equip, ha avivat aquesta esperança amb unes declaracions plenes d'ambició. En roda de premsa, en ser qüestionat sobre si l'Athletic Club pot lluitar per guanyar LaLiga, el davanter no va dubtar a mantenir viva la il·lusió. "Què et diré? No s'ha de llençar la tovallola en res, cal ser ambiciosos", va expressar. Tot i que va reconèixer que "són paraules majors", Williams va deixar clar que no veu impossible assolir aquesta meta. "Per què no?", va afegir, enviant un missatge directe a l'afició i als seus companys.

L'Athletic Club, que no guanya LaLiga des del 1984, ha demostrat aquesta temporada que pot competir contra qualsevol. La seva recent victòria contra el Reial Madrid n'és una prova, i l'equip dirigit per Ernesto Valverde segueix escalant posicions amb un joc que combina intensitat, precisió i solidesa defensiva. "Crec que s'ha demostrat que podem competir contra qualsevol, que estem bé", va afirmar Williams, subratllant la capacitat de l'equip per enfrontar-se als grans.

Amb els peus a la terra

Tot i això, el davanter també va demanar mantenir la calma i no perdre el focus. "S'han de tocar de peus a terra i anar al nostre pla, a l'estil bajini com va ser l'any passat", va dir, referint-se a l'enfocament prudent que l'equip va mantenir la temporada passada. Aquest enfocament, segons ell, permetrà a l'Athletic Club continuar creixent i consolidant-se com un equip candidat als llocs més alts de la classificació.

| Athletic Club

La idea de lluitar per LaLiga no només il·lusiona l'afició, sinó que també representa un repte important per a una plantilla que ha mostrat una gran cohesió. Amb 11 partits sense perdre, l'Athletic Club està construint una inèrcia positiva que el col·loca en una posició privilegiada. "A partir d'aquí creixerem com a equip", va assegurar Williams, i va deixar clar que l'objectiu és seguir millorant jornada rere jornada.

L'ambició d'Iñaki Williams i el rendiment de l'equip tornen a l'Athletic Club el protagonisme que tant enyorava. Tot i que encara queda molt camí per recórrer, les seves declaracions han encès la flama de la il·lusió a San Mamés. Si l'equip segueix en aquesta dinàmica, somiar amb LaLiga no sembla tan desgavellat. Els lleons són més vius que mai, i Williams és el primer a creure que res no és impossible.